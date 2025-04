Hotel e appartamenti. I posti non sono tanti

La notte del 14 maggio trovare un alloggio a Roma per vedere la finale di Coppa Italia non sarà un’impresa facile, considerato il periodo generalmente preso d’assalto dal turismo nazionale ed estero, con l’anno giubiliare in corso. Già ieri pomeriggio, facendo un ’giro’ sui vari motori di ricerca per la prenotazione di alberghi o appartamenti, si poteva vedere che qualche camera o alloggio disponibile c’erano ancora, ma in misura veramente limitata.

Per quanto riguarda i prezzi, calcolati per una sola notte, quindi una camera per due persone, si va da un minimo di 122 euro (zona ospedale Gemelli, quindi circa cinque chilometri dall’Olimpico) fino a 640 euro (suite in zona Monte Mario, circa quattro chilometri dallo stadio): in entrambi i casi le strutture avevano solo una camera o due al massimo (anche nel caso del prezzo più alto). Se si vuole tentare un’area più vicina all’Olimpico come il quartiere Flaminio (più o meno un paio di chilometri) per il soggiorno di una notte non si scende sotto i 230 euro.

I prezzi sono circa gli stessi, quindi mai sotto i 200 euro, se si sceglie la zona della Farnesina dove la distanza, anche in questo caso, è calcolata mediamente intorno ai due chilometri. Mettendo in conto di allontanarsi maggiormente dall’Olimpico la situazione non cambia: né dal punto di vista dei costi né come disponibilità.