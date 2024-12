"Hotel presidio di sicurezza"

"Accogliere è il nostro compito, i commercianti scendono in campo e noi non potevamo non esserci. Siamo aperti h24 per 365 giorni, un presidio che è come una caserma. Ho sei alberghi, due in zona fiera, due gli storici Savoia tra via San Donato angolo via Pilastro e uno in via Massarenti, e ancora il Calzavecchio in zona Casalecchio. La situazione è peggiorata, qui come ovunque. Lanciare quindi il messaggio che in caso di bisogno si bussa e l’albergo apre, è tanta roba. Anche perché questo unisce il cittadino agli alberghi, crea un legame: l’ospitalità non è solo per il turista, ma c’è un posto sicuro anche per il bolognese. L’albergo crea sicurezza. Fa sentire accolti a tutte le ore e in ogni zona. Siamo orgogliosi di poter fare qualcosa, aderendo all’iniziativa.