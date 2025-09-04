Hub del commercio, nuova vita al centro

Un importante passo avanti nella valorizzazione del centro storico e della rete commerciale locale: la Regione ha ufficializzato il riconoscimento di Budrio come uno dei 63 primi hub urbani e di prossimità sul territorio regionale, nell’ambito della nuova legge sul commercio. Questo importante risultato premia il lavoro svolto dall’amministrazione comunale insieme al Comitato degli Operatori Economici di Budrio e alle associazioni di categoria provinciali: Confcommercio Ascom, Confartigianato, Confesercenti, Cna.

"In tutta la città metropolitana – sottolinea la sindaca Debora Badiali – siamo uno dei sei Comuni ad aver ottenuto il riconoscimento di hub urbano. L’obiettivo è intercettare le risorse economiche che la Regione metterà a disposizione, per realizzare azioni già condivise con le associazioni di categoria e il Comitato operatori: dal marketing territoriale alla valorizzazione delle eccellenze budriesi come l’ocarina e i burattini, passando per progetti di rigenerazione urbana, innovazione, sostegno alle start-up e abbattimento delle barriere architettoniche. Priorità sarà data a iniziative che rafforzino i legami tra commercio e volontariato, contributi per il rilancio dei negozi e sperimentazioni per il riuso degli spazi sfitti. Le potenzialità per il nostro centro storico sono enormi: continueremo il confronto già avviato con gli operatori economici, che ringrazio per l’impegno e la collaborazione". Budrio, che aveva formalizzato la propria candidatura entro il 31 marzo, ha ottenuto il riconoscimento regionale grazie a un progetto coerente con i requisiti richiesti: un accordo di partenariato tra Comune, associazioni di categoria, operatori locali e altri soggetti interessati, e un programma triennale di sviluppo e innovazione che punta a integrare il commercio con la riqualificazione urbana, la mobilità sostenibile e l’aumento dell’attrattività.

Il riconoscimento consente ora a Budrio di concorrere all’assegnazione dei fondi regionali, 14 milioni di euro complessivi per tutti gli hub riconosciuti, che saranno messi a bando entro la fine del 2025. La governance del progetto locale resta in capo al Comune di Budrio, che ha già programmato importanti interventi: illuminazione a led, riqualificazione dell’ex lavatoio vicino alla stazione, potenziamento della bicipolitana "fuori porta" e soprattutto la riqualificazione di Piazza Filopanti, finanziata con 181.768,19 euro ottenuti dal bando regionale 2023. I lavori di riqualificazione della piazza, cuore della comunità budriese, sono iniziati il 7 luglio e si concluderanno entro novembre.

Zoe Pederzini