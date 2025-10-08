I 100 anni di Irma, la mondina superstite della guerra mondiale

Grande festa a Villa Emma, casa famiglia per anziani, a San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa la signora Irma Bellodi, di Calderara, mondina, ha compiuto 100 anni. E per l’occasione il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone e l’assessore Maria Linda Caffarri hanno portato le congratulazioni e gli auguri da parte dell’amministrazione comunale. Ma non solo perché hanno consegnato alla neo centenaria una pergamena a ricordo. Irma nacque il 5 ottobre del 1925 a San Felice sul Panaro (Modena), a soli 8 anni, dovette lasciare la scuola, in seconda elementare, per andare a lavorare nei campi. Successivamente, a 15 anni, Irma era già a Vercelli come mondina. Si sposò nel 1944 con Gaetano, bracciante agricolo di Sant’Agostino (Ferrara). Dopo la cerimonia che fu celebrata a Bondeno, inforcarono le biciclette per arrivare a casa. Ma sulla via del ritorno una formazione di aerei militari americani si abbassò per aprire il fuoco sui ciclisti e per bombardare altri obiettivi civili come le scuole di San Carlo. "Riuscimmo a nasconderci – racconta Irma – nella vegetazione e in un canale con l’acqua fino alla cintura. Ricordo molto bene il rumore delle mitragliatrici. Fu davvero viaggio di nozze con i botti". Dal matrimonio nacquero tre figli e nel 1960 Irma con la sua famiglia si trasferì a Calderara, territorio che dava più prospettive di lavoro e di vita.

p. l. t.