Il bene e il male
Massimo Pandolfi
Il bene e il male
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri manifestazione BolognaOmicidio CastelfrancoFrancesca AlbaneseMigliori aziende Ottobrata 2025Giornate Fai autunno
Acquista il giornale
CronacaI 100 anni di Irma, la mondina superstite della guerra mondiale
8 ott 2025
PIERLUIGI TROMBETTA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. I 100 anni di Irma, la mondina superstite della guerra mondiale

I 100 anni di Irma, la mondina superstite della guerra mondiale

Il racconto dei bombardamenti "Ci rifugiammo in un canale".

Il racconto dei bombardamenti "Ci rifugiammo in un canale".

Il racconto dei bombardamenti "Ci rifugiammo in un canale".

Grande festa a Villa Emma, casa famiglia per anziani, a San Giovanni in Persiceto. Domenica scorsa la signora Irma Bellodi, di Calderara, mondina, ha compiuto 100 anni. E per l’occasione il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone e l’assessore Maria Linda Caffarri hanno portato le congratulazioni e gli auguri da parte dell’amministrazione comunale. Ma non solo perché hanno consegnato alla neo centenaria una pergamena a ricordo. Irma nacque il 5 ottobre del 1925 a San Felice sul Panaro (Modena), a soli 8 anni, dovette lasciare la scuola, in seconda elementare, per andare a lavorare nei campi. Successivamente, a 15 anni, Irma era già a Vercelli come mondina. Si sposò nel 1944 con Gaetano, bracciante agricolo di Sant’Agostino (Ferrara). Dopo la cerimonia che fu celebrata a Bondeno, inforcarono le biciclette per arrivare a casa. Ma sulla via del ritorno una formazione di aerei militari americani si abbassò per aprire il fuoco sui ciclisti e per bombardare altri obiettivi civili come le scuole di San Carlo. "Riuscimmo a nasconderci – racconta Irma – nella vegetazione e in un canale con l’acqua fino alla cintura. Ricordo molto bene il rumore delle mitragliatrici. Fu davvero viaggio di nozze con i botti". Dal matrimonio nacquero tre figli e nel 1960 Irma con la sua famiglia si trasferì a Calderara, territorio che dava più prospettive di lavoro e di vita.

p. l. t.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata