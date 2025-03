I 104 anni di Cesarina Lamandini. La più anziana di Alto Reno Terme: "Il suo segreto? La curiosità"

Centoquattro candeline, una per ciascun anno di età. Le ha spente, idealmente, dalla torta della sua lunga vita la signora Cesarina Lamandini. "Svelaci qual è il tuo segreto – ha scritto sulle pagine social di Villa Teresa il personale che si prende cura di lei – e ancora tanti auguri di felicità". La signora Cesarina lo scorso 7 marzo ha compiuto gli anni, confermandosi la decana del comune di Alto Reno Terme. "L’elisir di lunga vita di nonna Cesarina? La curiosità – rivela divertito Diego Carrozza, direttore della RSA – mangiare poco e stare in mezzo agli altri".

A festeggiare la signora, oltre le persone che la assistono quotidianamente, è intervenuto il sindaco Giuseppe Nanni che non perde l’occasione di festeggiare i residenti che raggiungono e superano i cento anni di età. "Queste occasioni – racconta il sindaco – mi emozionano sempre. Le persone come Cesarina hanno attraversato più di un secolo di storia. Mi ha fatto grande piacere partecipare alla sua festa di compleanno, trovarla in forma e circondata dall’affetto di chi le sta vicino e poterle porgere di persona i più calorosi auguri, a nome di tutta l’amministrazione". La signora Cesarina è ospite della residenza per anziani Villa Teresa dal 1980 quando ha varcato la soglia di quella che sarebbe divenuta la sua seconda casa. Villa Teresa, gestita dal 2016 dalla Fondazione Santa Clelia Barbieri, è una struttura vivace, ricercata da persone e famiglie attente alla qualità della vita degli ospiti coinvolti in un calendario di attività intenso e variegato. "La frequenza di questi compleanni speciali – conclude Nanni – in cui i festeggiati sono persone longeve racconta meglio di mille convegni quanto si viva bene in Appennino".

Fabio Marchioni