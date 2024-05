I 107 anni di Maria Fornasari: "Mangio di tutto e ascolto musica"

Gioca a carte, guarda la tv, ascolta la musica, ogni tanto fa un salto dalla parrucchiera e mangia di tutto.

"Sì, tagliatelle, tortelloni, tortellini e lasagne, ma a piccole dosi", puntualizza Maria Fornasari nel salotto di casa, in via Tacconi 75, Villaggio Due Madonne. A briscola sfida tutti, è praticamente imbattibile e gioca anche adesso, proprio nel giorno in cui si lascia felicemente alle spalle, una dopo l’altra, 107 primavere. Ricordi? Tantissimi, perché la mente è ancora lucida e solo l’udito non è più quello di un secolo fa. "Sono nata a Molinella l’11 maggio 1917, c’era la guerra, famiglia di agricoltori, 24 tra fratelli, cugini e nipoti, acqua del pozzo e bagno nella tinozza, la toilette non c’era e ci arrangiavamo. A 14 anni venivo in bicicletta a Bologna perché avevamo i terreni alle Due Madonne e ogni tanto andavo con mio padre, sul calesse, a vendere i prodotti in piazza Maggiore".

Ancora giovanissima incontrò lo sguardo e il sorriso di Cesare Ravaglia, stalliere dell’esercito, poi usciere. "Ci siamo sposati nel ’36. Per le nozze mi ero messa un abitino blu mentre Cesare portava la cravatta". Vita tra i campi, zappa, insalata, grano e patate, tre figli, Sergio, Alvaro e Gianni e cinque nipoti, rare gite a Lavagna, in Liguria, sulla moto del marito, mai vista Roma e neppure Firenze, Venezia, Torino, Milano e Napoli. Mai salita su un aereo, "però ne ho visti passare tanti". Ora lascia andare i giorni tra ricordi e partite a briscola, riposi pomeridiani e tv.

"Ascolto la bella musica, quella dei miei tempi, di Giorgio Consolini , di Nilla Pizzi, di Claudio Villa e del Trio Lescano . Quando ci sono loro in tv non vado mai a letto".

Gianni Leoni