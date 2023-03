I 130 anni della Cgil in città Domenica arriva Landini

Centotrent’anni. È il traguardo che la Cgil Bologna festeggerà domenica, con un convegno che partirà alle 10 in via Marconi 672, alla presenza del segretario generale Maurizio Landini.

Inoltre, per celebrare l’anniversario, in cantiere ci sono due progetti, come la realizzazione di un libro – che completerà la trilogia – dedicato alla storia del sindacato bolognese, dove foto e immagini racconteranno il percorso degli ultimi anni.

Non solo. Il secondo progetto vede la realizzazione di un documentario "itinerante", realizzato da Fase3 Bologna, che partirà dall’imponente archivio della Camera del lavoro fino alle testimonianze e ai manifesti per affrontare, così, un viaggio che condurrà verso alcuni luoghi simbolici nell’hinterland e in provincia.

"La storia della Camera del lavoro è intrecciata con quella della città e delle trasformazioni produttive – sottolinea Michele Bulgarelli, segretario generale Cdlm Cgil Bologna –. Già centotrenta anni fa si puntava sullo studio e sulla ricerca come oggi: questa vocazione a non dare mai nulla per scontato, a indagare, c’era già allora".

Adesso "facciamo i conti con una grave crisi democratica e livelli di astensionismo mai visti prima, da cui bisogna uscire scommettendo sul protagonismo dei lavoratori".

Il convegno di domenica vedrà, tra gli altri, anche gli interventi del sindaco Matteo Lepore e di don Paolo Dall’Olio. "La scelta di concentrare il documentario sugli ultimi trent’anni è pensata per mettere in evidenza come l’attività della Camera del lavoro non si sia limitata soltanto ad accompagnare le trasformazioni in corso nella nostra città – spiega Cesare Melloni, di Cgil – ma, per certi versi, anche a provare a incidere su questi processi di trasformazione, con un’idea di sindacato nel quale, accanto alle lotte che riguardavano la difesa dei posti di lavoro, ci fosse anche una capacità di proposta".

Il ruolo del sindacato "negli ultimi trent’anni, così come negli ultimi centotrenta, è infatti stato quello di dare la possibilità ai lavoratori di non essere solo l’oggetto del processo lavorativo, ma anche protagonisti, con capacità di proposta e intervento".

g. d. c.