I 137 anni del Circolo della Caccia

Tutto pronto per la festa dei 137 anni del Circolo della Caccia, che si terrà questa sera nella storica sede di via Castiglione 25 a partire dalle 20,30. La serata, oltre alla tradizionale cena con più di duecento invitati, sarà caratterizzata dalle note jazz della ’Bop Connection’, formazione di giovani jazzisti di età compresa tra i 19 e i 25 anni ’capitanata’ da Valerio Garagnani (sassofono), a cui si aggiungono Christian Bouathongsavang (tromba), Michele Morelli (pianoforte), Leonardo Bocchia (contrabbasso/basso elettrico) e Bernardo Cortesi (batteria). I cinque – tutti studenti al conservatorio G. B. Martini – proporranno un repertorio di jazz mainstream e di tradizione hard bop.

"Abbiamo voluto dare un tocco particolare a questo compleanno del Circolo – dice il presidente, Roberto Iseppi –, per celebrare un anno caratterizzato da grandi serate e da grandi eventi. Quello con cui abbiamo ripreso la stagione dopo la pausa estiva ha portato al Circolo Lorenzo De Silvestri per celebrare la Coppa Italia conquistata dal Bologna dopo 51 anni, ma abbiamo avuto tanti altri appuntamenti di rilievo, dalla presentazione dell’ultimo libro di Giordano Bruno Guerri alle serate organizzate in collaborazione con la Filarmonica del Comunale". E molte altre sono in arrivo, assicura Iseppi (tra cui una per celebrare Guglielmo Marconi e Gabriele D’Annunzio), che sottolinea l’ottimo stato di salute del Circolo: "I soci sono 370 e quest’anno ne sono entrati 25 nuovi. Io sono in carica dal 2016 e in questi dieci anni abbiamo messo sempre la stessa passione e lo stesso entusiasmo anno dopo anno".

a. z.