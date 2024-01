I 150 di Guglielmo Marconi. Serie Tv, mostre e premi Nobel

Un’anteprima con presentazione della miniserie tv su Guglielmo Marconi al Modernissimo, in primavera. Due mostre sul geniale inventore, a settembre, una tra il Vittoriano e Palazzo Venezia a Roma e l’altra a Bologna, celebrate in contemporanea. E tutti al cinema sotto le stelle, infine, il 20 luglio in piazza Maggiore quando verranno proiettati un videomapping e uno spettacolo di danza aerea dedicati all’uomo che inventò il futuro.

Sono i tre pilastri del già ricchissimo carnet di eventi che celebreranno i 150 anni dalla nascita di Marconi, un menù che sta mettendo il comitato nazionale recentemente nominato dal ministero della Cultura. Due settimane fa è stato anche nominato il nuovo consiglio d’amministrazione della Fondazione, che è stata profondamente rinnovata: Giulia Fortunato presidente, poi il rettore Giovanni Molari, Stefano Pisani, Ugo Mencherini e Stefano Borghi. Il Mic punta tantissimo sull’anno marconiano, come ricorda Lucia Borgonzoni. "Sono emozionata per la grande serie di eventi che daremo a Sasso Marconi, a Bologna, a tutta l’Italia – sottolinea la sottosegretaria della Lega –. Non solo, stiamo lavorando tanto per dare ampio respiro alle celebrazioni anche a livello internazionale. Stiamo parlando con Trenitalia e Marconi sarà sui treni, stiamo parlando con Leonardo e avremo esperienze di realtà aumentata. Poi la serie tv, l’anteprima al Modernissimo, il lavoro con le scuole: finalmente daremo a uno dei simboli della nostra terra l’importanza che merita. Marconi è di tutti".

Tornando agli eventi, molto interessante si prospetta la ricca collaborazione con la Cineteca guidata da Gian Luca Farinelli. La serie tv (due o tre episodi) con protagonista Stefano Accorsi, già girata, andrà in onda su Rai 1 dal 5 al 12 maggio 2024. Tra marzo e aprile il Modernissimo ospiterà la relativa presentazione e un’anteprima con Rai Fiction, la serie è prodotta da Simona Ercolani per la regia di Lucio Pellegrini. Il 25 aprile 2024 invece, giorno esatto dei 150 anni dalla nascita, a Sasso Marconi nella storica Villa Griffone, alla presenza della figlia Elettra Marconi e delle più alte cariche istituzionali, si darà avvio ai Iavori di un prestigioso convegno internazionale con la Premio Nobel per la fisica Anne L’Huillier e Mark Clampin, direttore della Nasa per la divisione ‘astrofisica’. Parallelamente ci sarà l’inaugurazione dell’installazione di un cartellone turistico sull’autostrada A1 all’uscita Sasso Marconi. Il 20 luglio spettacolo in piazza Maggiore con la proiezione di immagini storiche colorizzate e animate, sovrapposte a contenuti inediti per far vivere al largo pubblico un’esperienza tra scienza, musica e scoperta. Mentre il 26 settembre 2024 (fino al 25 aprile 2025) partiranno due mostre, una all’altare della patria e a Palazzo Venezie e l’altra in un luogo da definire a Bologna, previsti un’ampia sezione multimediale, filmati d’epoca e anche l’esposizione di apparecchiature presenti sulla sua nave laboratorio Elettra, invenzioni, documenti preziosi come il conferimento originale del Premio Nobel del 1909 e il suo primo brevetto.

A ottobre sarà invece calendarizzato il Marconi Prize, sorta di Nobel delle telecomunicazioni che torna a casa, uno dei luoghi coinvolti dovrebbe essere l’Aula Magna di Santa Lucia dell’Alma Mater. Sul fronte internazionale, invece, sono previsti sia un evento a fine anno con la Bbc, sia a New York un appuntamento divulgativo e istituzionale ricordando le numerose vite salvate dall’invenzione radio durante i due salvataggi del Republic (1909) e del Titanic (1912). Sarà prevista una ricerca d’archivio con istituzioni museali americane per individuare immagini storiche dell’epoca in cui i sopravvissuti del Titanic resero omaggio a Guglielmo Marconi nella Grande Mela.