I 24 emendamenti del centrodestra

Il centrodestra piazza 24 emendamenti nel bilancio della Regione Emilia-Romagna, "ma ancora poco per limitare i danni di questa manovra". Lo sottolineano i capigruppo della minoranza Elena Ugolini, Marta Evangelisti, Tommaso Fiazza e Pietro Vignali. Le misure riguardano sviluppo economico, sicurezza, infrastrutture, welfare e ambiente. "Fra le altre cose, abbiamo rafforzato il legame tra imprese e formazione per favorire l’occupazione; per le infrastrutture sono previsti interventi per la viabilità; pwr ambiente e agricoltura, puntiamo sul sostegno alle aree rurali, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la valorizzazione del locale".