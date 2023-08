I 4 giovani stranieri ancora senza collocazione

I quattro minori stranieri non accompagnati, tutti tra i sedici e i diciassette anni, sembra che ancora non abbiano trovato una collocazione. Gli adolescenti si erano rivolti agli uffici della Polfer per cercare un posto in cui stare, si sono sentiti rispondere che quel posto non c’è.

Il personale del Pronto intervento sociale (Pris), il servizio del Comune che fino a questo momento si è occupato di gestire i minori stranieri non accompagnati e affidarli alle apposite strutture d’accoglienza, aveva infatti confermato che a seguito delle indicazioni di venerdì scorso provenienti da Palazzo d’Accursio a causa del sovraffollamento, la palla passava alla Prefettura.

Ma una soluzione al problema non è arrivata nemmeno da Palazzo Caprara. Così i poliziotti, nei giorni scorsi, sono stati costretti a rimandare indietro i ragazzini invitandoli a trovare un posto dove stare.

Un posto che, a oggi, sembrano ancora non aver trovato. Intanto il Pris nei giorni scorsi ha accolto altri tre ragazzini non accompagnati, anch’essi tra i sedici e i diciassette anni. Una situazione che, sul territorio, rischia di complicarsi ulteriormente se si guarda ai continui arrivi di migranti. Un numero che potrebbe, nel giro di poche settimane, superare le 600 unità. I numeri salgono, ma il problema rimane lo stesso: non ci sono posti disponibili per accogliere tutti i migranti che arrivano in città. Compresi i minori.