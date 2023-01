I 40 anni di Fanep in aiuto alle famiglie

Il 26 gennaio 1983 un gruppo di famiglie con figli che presentavano varie patologie neuropsichiche affiancate da personale medico e infermieristico del reparto di Neurologia pediatrica dell’ospedale Gozzadini fondò la Fanep (Famiglie neurologia pediatrica). I primi fondi raccolti servirono per comperare un televisore e un frigorifero per i genitori e tende per le finestre. Tante le cose realizzate in 40 anni: una per tutte sotto la presidenza di Francesco Mauro e cioè la ristrutturazione di un nuovo reparto per l’accoglienza delle famiglie e per il complesso lavoro di medici e infermieri. Valentino Di Pisa che ha diretto la Fanep per 10 anni ha lasciato la presidenza a Emilio Franzoni per guidare l’associazione in occasione del compleanno: stasera, all’Hotel Savoia Regency la cena che vedrà la presenza dei testimonial Silvia Mezzanotte, Paolo Mengoli e Andrea Mingardi. Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 051-346744 oppure mail a [email protected]