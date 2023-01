I 5 milioni vanno in San Donato Grande festa nella tabaccheria Il vincitore telefona: "Grazie"

di Nicoletta Tempera

"Ma hanno vinto qui la Lotteria Italia?", chiede un automobilista, rallentando davanti alla tabaccheria di Claudia Pini. In via Andreini ieri mattina era un via vai continuo di clienti e curiosi. "Chissà chi è il vincitore dei cinque milioni. Speriamo siano andati a una persona che ha bisogno", dice una pensionata, che si ferma a prendere le sigarette. La prima pista, raccontata in una telefonata arrivata nel tardo pomeriggio in tabaccheria, è che si tratti di un uomo adulto. "Ha detto soltanto: ‘Grazie signora’ e poi ha riattaccato. La voce tremava. Non sappiamo chi sia, ma ci ha fatto piacere la chiamata. L’aspettavamo". Per la titolare della ricevitoria, da tre generazioni di proprietà delle donne della sua famiglia, ieri è stata proprio una giornata di festa. "Faccio appello al vincitore perché mi chiami – aveva detto in mattinata Pini –, anche in forma anonima, almeno per ringraziarmi di avergli venduto il biglietto fortunato... E per una piccola mancia, perché no!". Un desiderio in parte esaudito dopo poche ore da questa misteriosa chiamata anonima.

Siamo in San Donato, a due passi dalla sede del Pd, una giornata di sole che già da sé porta il sorriso. Perché, tra l’altro, questa è la prima volta che Bologna conquista il primo premio della Lotteria ‘più amata dagli italiani’. "Stamattina quando mi ha chiamato una radio, dicendomi che avevamo venduto noi il biglietto vincente, ho riattaccato pensando a uno scherzo", dice Sandro, mentre dà una mano in tabaccheria. Messaggio dopo messaggio, chiamata dopo chiamata, quello ‘scherzo’ è diventato una certezza. E così Sandro ha tirato letteralmente la titolare giù dal letto, perché la caccia al vincitore era ufficialmente aperta. Una bottiglia di spumante pronta da stappare e un sorriso, Claudia Pini ha mostrato le matrici dei biglietti venduti: "Tra questi c’è quello buono – dice –. Ma la nostra è una ricevitoria fortunata, tanti nostri clienti, anche con Superenalotto e Gratta&Vinci, hanno fatto grosse vincite, pure da 100mila euro. Siamo felicissimi, perché qui si vince. Speriamo che sia andato a qualcuno che ne ha bisogno", dice, spiegando che non ha idea di chi possa aver vinto, "perché qui per fortuna passa tanta gente e non c’è un ‘identikit’ dei giocatori... Ci provano un po’ tutti, da persone del quartiere a persone famose che qui hanno comprato il biglietto".

"Io ho preso tre biglietti, ma giuro non sono il vincitore: solo per pochi numeri però!", dice un cliente, venuto a congratularsi con la negoziante di buon mattino. "Io non gioco, nemmeno alla lotteria – dice un’altra signora –, ma sono contenta per chi ha vinto: che si goda bene questi milioni".