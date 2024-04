I 5 Stelle fedeli al pensiero dem

Il campo largo (o quello che sarà) mantiene la stessa posizione. E così, a metà giornata, anche il Movimento 5 Stelle con la coordinatrice provinciale pentastellata di Bologna, Michela Montevecchi, e Giulia Sarti, coordinatrice del comitato legalità e giustizia, conferma la linea dell’amministrazione: "Quanto accaduto al parco Don Bosco rende necessaria quanto prima chiarezza e assunzioni di responsabilità. Confidiamo nella tempestiva azione delle istituzioni. La violenza non può essere tollerata. La violenza ha come unico risultato la compromissione del confronto".

Va oltre, invece, l’ex consigliera regionale M5s, oggi nel Misto, Chiara Gibertoni, che in un’interrogazione chiede alla giunta regionale di manifestare "solidarietà ai cittadini che, in questi giorni, stanno operando in difesa degli alberi del parco Don Bosco". Secondo Gibertoni "il dissenso pacifico verrebbe represso a colpi di manganello". La consigliera prende poi le difese del giovane arrestato, visto che "su di lui sarebbe stato usato il taser e lo spray al peperoncino". Non manca un attacco a Palazzo d’Accursio che "anziché fermare il cantiere, non è capace di rispondere a tutti i bisogni in gioco, incluso quello di preservare il parco".