I 50 giovani alla Dozza. De Pascale e Lepore:: "Al lavoro col ministero. Ma servono date certe"

Prove di disgelo tra il ministero della Giustizia e le istituzioni locali sul ’caso Dozza’. Il trasferimento dei giovani detenuti nel carcere degli adulti "sarà temporaneo" e "i nuovi utenti saranno gestiti esclusivamente da personale in carico alla Giustizia minorile, prevenendo ogni promiscuità", è la rassicurazione del sottosegretario Andrea Ostellari. Come anticipato al ’Carlino’, il leghista ha confermato nell’incontro di ieri pomeriggio col governatore Michele de Pascale, l’assessora regionale Isabella Conti, il sindaco Matteo Lepore, l’assessora Matilde Madrid, il capo dipartimento della Giustizia minorile, Antonio Sangermano, e il provveditore alle carceri dell’Emilia Romagna, Silvio Di Gregorio, alcuni punti fermi. A partire "dalla piena continuità trattamentale che verrà garantita" ai giovani detenuti. Un tema su cui in mattinata il garante di Bologna, Alberto Ianniello, aveva sollevato perplessità. Ostellari, però, ha voluto spazzare il campo dai dubbi, specificando che "i trenta agenti di Polizia Penitenziaria in servizio nella sezione ex alta sicurezza della Dozza, ora evacuata, saranno impiegati esclusivamente negli altri circuiti di detenzione ordinaria della stessa casa circondariale".

Parole che sono state prese positivamente da de Pascale e Lepore che si sono detti "disponibili a collaborare col governo, viste le garanzie ricevute, a patto che si tratti di una soluzione temporanea, con scadenze certe ed esigibili". Da qui, Regione e Comune hanno ribadito la necessità che "si lavori insieme da subito a una soluzione alternativa", fissando che "gli attuali numeri della Dozza non supereranno la soglia attuale finché i minori non saranno trasferiti nelle nuove carceri minorili (a Rovigo, L’Aquila e Lecce, ndr)". Una risposta chiara, ma dai toni più soft rispetto a quella del garante regionale dei detenuti Roberto Cavalieri che ha parlato di "alto tradimento". Il trasferimento dei giovani detenuti, comunque, resta in cima ai pensieri di Conti e Madrid: "Chiediamo la massima disponibilità affinché sia possibile entrare con educatori e progetti a loro sostegno".

Disponibilità confermata, poi, sulle comunità socio-rieducative alternative al carcere proposte da Ostellari, "in particolare per i soggetti più fragili". Punti che – conferma Viale Aldo Moro – saranno oggetto di monitoraggio nelle prossime settimane. Un percorso approvato anche dalla consigliera regionale azzurra Valentina Castaldini: "Le comunità alternative al carcere sono una realtà consolidata in Emilia-Romagna, con esperienze straordinarie che operano da anni. Ora è il momento di compiere un passo in più".