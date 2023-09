I 60 anni di Comur, eccellenza del territorio

Sessanta anni e non sentirli. Tante sono le candeline sulla torta di compleanno della ditta Comur di Gaggio Montano con l’amministrazione comunale e la Cna di Bologna che sabato scorso hanno voluto festeggiare questo importante traguardo insieme alla famiglia Tonelli, fondatrice e proprietaria di questa realtà imprenditoriale, e ai loro dipendenti.

"Stiamo parlando di una azienda – spiega il sindaco di Gaggio Montano Giuseppe Pucci – che ha sempre mantenuto la sua struttura operativa nel nostro territorio e che continua ad essere uno dei punti di riferimento principali dal punto di vista occupazionale. Un vero fiore all’occhiello per la nostra comunità".

L’azienda è nata nel 1963 quando il fondatore Enzo Tonelli, allora responsabile del reparto dentatrici a coltello della Demm di Porretta Terme, nei momenti non occupati dal lavoro decide di dare inizio ad una piccola attività di revisione di macchine per ingranaggi per conto della storica ditta metalmeccanica dell’Alto Reno. Da quella piccola realtà Comur si è evoluta e, in questi 60 anni di esperienza ha sviluppato un costante percorso di crescita, raggiungendo vari livelli di innovazione: prima commercializzando macchine revisionate di sua fornitura, allargando così il proprio mercato e la propria clientela, poi iniziando con l’installazione dei primi Controlli Numerici negli anni ’80, giungendo infine all’odierna struttura, gestita dall’erede del fondatore, Adolfo Tonelli, insieme al figlio Matteo.

Gli auguri di buon anniversario sono arrivati anche da una delegazione di Cna Bologna dove tra gli altri era presente anche il suo direttore Claudio Pazzaglia. "Siamo orgogliosi – spiega Cna – di avere realtà simili tra i nostri associati. Siamo sicuri che anche il futuro sarà ricco di successi grazie alla capacità di questa azienda di restare al passo con i tempi".

Ad oggi Comur è costituita da due stabilimenti operativi, divisi in circa 4000 metri quadrati, e si avvale dell’ausilio di 30 dipendenti, oltre che di attrezzature e strumentazioni all’avanguardia per la produzione dei macchinari. Abbandonata da alcuni decenni la semplice attività di revisione, la ditta della famiglia Tonelli si è specializzata nella costruzione e vendita di macchine utensili per ingranaggi producendo impianti all’avanguardia e tecnologicamente avanzati. L’enorme esperienza accumulata in queste sei decadi di vita è stata messa al servizio dei clienti, con la fornitura di strutture estremamente tecnologiche, performanti, duttili e personalizzate.

Massimo Selleri