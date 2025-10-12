I 70 anni del cardinale Zuppi. Il cammino per la pace tra la gente. Gli auguri di migliaia di cittadini

Raschi

L’arcivescovo di Bologna, presidente della Cei, inviato di Papa Francesco per tentare una via di pacificazione tra Russia e Ucraina, amato non solo dai fedeli, ma anche da chi non mette piede in chiesa, ha compiuto ieri 70 anni e lo ha fatto senza celebrazioni particolari ma, come è suo costume, tra la gente comune. Ascoltando tutti: da chi soffre agli ultimi che non hanno voce, nel corso della visita pastorale iniziata giovedì nella zona di San Giorgio di Piano, Bentivoglio e Argelato, continuando, senza tregua, a parlare di pace.

Quella pace che "arriva sempre tardi. Soprattutto per chi è colpito da una sofferenza terribile. Dobbiamo cercare di aiutare questo inizio di pace senza fargli mancare tutto il necessario perché possa cominciare un itinerario che sicuramente non è istantaneo: non è un tasto che si schiaccia, ci sono tanti problemi da risolvere. La liberazione degli ostaggi e quella dei detenuti palestinesi dalle prigioni israeliane è già un primo passo, quindi dobbiamo spingere tutti in questa direzione", queste le parole del cardinale al Tg2 Post sull’attuale situazione in Palestina.

Matteo Maria Zuppi è nato a Roma l’11 ottobre 1955, quinto dei sei figli del giornalista e fotografo Enrico, che dal 1947 al 1979 lavorò in Vaticano alla direzione del settimanale ’L’Osservatore della Domenica’ e di Carla Fumagalli, nipote del cardinale Carlo Confalonieri. Nel 1973, studente al liceo Virgilio conosce Andrea Riccardi, il fondatore della Comunità di Sant’Egidio e inizia a frequentare la Comunità collaborando alle attività promosse al servizio degli ultimi: dalle scuole popolari per i bambini emarginati delle baraccopoli romane, alle iniziative per anziani soli e non autosufficienti, per gli immigrati e i senza fissa dimora, i malati terminali e i nomadi, i disabili e i tossicodipendenti, i carcerati e le vittime dei conflitti.

A ventidue anni, dopo la laurea in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza, con una tesi in Storia del cristianesimo, entra nel seminario della diocesi suburbicaria di Palestrina, segue i corsi di preparazione al sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense, dove consegue il baccellierato in Teologia. Ordinato presbitero per il clero di Palestrina il 9 maggio 1981, subito dopo è stato nominato vicario del parroco della basilica romana di Santa Maria in Trastevere, monsignor Vincenzo Paglia. Quando nel 2000 quest’ultimo viene eletto vescovo di Terni-Narni-Amelia, l’avvicendamento naturale è con ’don Matteo’, come ancora oggi lo chiamano in tanti.

I suoi 70 anni coincidono con i dieci come arcivescovo di Bologna: la nomina di Papa Francesco è del 27 ottobre 2015 con il solenne ingresso il 12 dicembre. Un rapporto di affetto e ammirazione cresciuto fino a dare vita a una vera e propria ’tifoseria’ fatta di tantissimi giovani (naturalmente non solo bolognesi) che, attraverso i social, ha sostenuto la sua nomina a Pontefice durante il conclave dello scorso aprile.

La sua vicinanza alle comunità e l’incessante ricerca per la pace lo porterà poi, su incarico di Bergoglio, il 5 e 6 giugno 2023 a Kyiv, il 28 e 29 giugno a Mosca, dal 17 al 19 luglio, a Washington e dal 13 al 15 settembre a Pechino. Mentre dal 13 al 16 giugno 2024 ha guidato il pellegrinaggio di comunione e pace in Terra Santa proposto dalla Chiesa di Bologna con il Patriarcato di Gerusalemme dei latini. Solo per ricordare gli ultimissimi eventi in terribili teatri di guerra che hanno visto protagonista il cardinale Zuppi.

Migliaia le persone che hanno voluto inviargli gli auguri di buon compleanno, soprattutto attraverso i canali social. Auguri, tra gli altri, anche dalla Comunità di Sant’Egidio di Bologna; da Simonetta Salieri, già presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e Filippo Diaco, consigliere comunale e dirigente Acli provinciali Bologna.

Questa sera, alle 21, il cardinale Zuppi sarà ospite della Fondazione Mast e converserà con Paolo Benanti: insieme rifletteranno sulle implicazione dello sviluppo tecnologico, in particolare dell’uso dell’intelligenza artificiale.