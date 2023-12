"I 900 incidenti in bici in tre anni?. Segno che serve andare più lenti"

"I dati pubblicati sull’incidentalità delle biciclette? Dimostrano la bontà e la necessità di Bologna Città 30". Sara Poluzzi, portavoce del comitato ’Bologna 30’, commenta i numeri citati sul Carlino dal consigliere leghista Giulio Venturi. Numeri emersi da un’interrogazione che rivela come in tre anni (2020-2022) ci siano stati oltre 900 scontri sulle due ruote, 85 dei quali con bici elettriche, oltre a 134 scontri con i monopattini. Le vie ’calde’? Murri, San Donato, Corticella, Mazzini e Massarenti.

"I dati sono parziali perché, come dimostra l’Istat, è l’auto il mezzo che provoca il 94% degli incidenti. Inoltre, sempre l’Istat certifica che le tre fonti principali di incidenti sono velocità, distrazione e mancato rispetto delle precedenze. La velocità è inoltre la prima causa degli incidenti più gravi nelle strade urbane, motivo per continuare a percorrere convintamente la via verso una riduzione delle velocità in città", insiste Poluzzi. Che, sulla mappa delle vie a rischio, conferma: "L’insicurezza stradale per i ciclisti, ma gli stessi numeri si registrano anche per i pedoni, colpisce soprattutto le principali radiali, che sono strade di quartiere, su cui quindi è fondamentale applicare il limite di velocità dei 30 km/h". In più replica a Venturi che propone di sanzionare i ciclisti che usano bici a pedalata assistita andando oltre i 30 all’ora: "Le bici elettriche hanno il blocco di fabbrica a velocità massima 25 km/h, quindi sono un mezzo adatto per eccellenza alla Città 30".

Si fa sentire anche Fabio Bettani, presidente della Consulta delle biciclette, tirato in ballo dal leghista che criticava la ciclabile di via Guerrazzi: "In via Guerrazzi, nel 2021 e nel 2022, non risulta nessun ferito in bicicletta; invece negli anni 2019 e 2020, prima che venisse istituita la ciclabile in doppio senso, c’erano stati due incidenti con due feriti". Insomma, è l’affondo del numero uno della Consulta delle biciclette "i numeri smentiscono categoricamente le affermazioni di chi, per scelta ideologica, finge di farsi paladino della sicurezza dei ciclisti per poi criticare ogni intervento in favore delle biciclette, come i doppi sensi ciclabili e le corsie ciclabili su strada, che invece stanno dimostrando alla prova dei fatti di essere sicure e di funzionare".

ros. carb.