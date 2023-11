’I Am I’: tre vite straordinarie

’I Am I’, mostra fotografica di Lina Pallotta, si apre mercoledì alle 19 negli spazi di AtelierSi, in via San Vitale 69, per raccontare tre vite straordinarie. Evento speciale nell’ambito del festival PerAspera, si focalizza su Porpora Marcasciano, Valerie Taccarelli e Loredana Rossi, tutte attiviste del movimento transessuale e transgender italiano. Una narrazione alternativa, con tocco documentaristico, intessuta attraverso una conoscenza decennale con le protagoniste.