I bachi da seta, tra arte e tradizione

‘L’arte della bachicoltura a Castel San Pietro’ è il curioso e affascinante tema del prossimo incontro della rassegna ‘Aspettando la 21 a edizione della Festa Internazionale della Storia’, che sta riscuotendo notevole partecipazione e apprezzamento dai tanti appassionati e curiosi di storia e tradizioni locali. L’appuntamento da non perdere è domenica alle 15,30 al Centro Sociale Scardovi, in via Mazzini 29. Marisa Marocchi (foto) e Michele Naldi presenteranno la ricerca storica, condotta dalla stessa Marisa Marocchi, sull’allevamento dei bachi da seta e sulla lavorazione di questo pregiato tessuto.

"La ricerca – spiega l’associazione culturale Terra Storia Memoria che organizza l’incontro in collaborazione con il Centro Scardovi - è focalizzata soprattutto sull’allevamento del baco da seta a Castel San Pietro, con un inquadramento e approfondimento su questa attività, molto importante a Bologna. Non mancheranno alcuni ricordi di nostri concittadini e un piccolo dizionario in dialetto sull’argomento, arricchito con modi di dire e proverbi attinenti le parole del dizionarietto, il tutto completato da una curiosità: il diploma di Esperto Bigattino a seguito del corso tenutosi presso la Reale Scuola Agraria Media di Imola nel marzo del 1903, rilasciato ad Anselmo Marocchi, nostro concittadino, gentilmente concessoci dalla famiglia Marocchi".