I bagni anti-degrado. Due servizi igienici per piazza Aldrovandi al vaglio delle Belle Arti

Sono già pronti i due bagni ‘Mono Lodge Wood’ che Palazzo d’Accursio ha preso in comodato per installarli nel punto più caldo di piazza Aldrovandi, all’orario della movida, ovvero davanti all’incrocio con via Petroni. A due passi, in pratica, dal consueto stazionamento dei ragazzi alla cosiddetta ‘pesa del fieno’, proprio nel punto dove una volta c’era un’edicola.

I due servizi igienici però, di colore bianco come si evince dai rendering del Comune, non sono stati ancora autorizzati dalla Soprintendenza. Ecco perché non sono ancora visibili. Arriveranno a breve? Forse, è quello che secondo quanto filtra si augura il Comune. Anche perché il contratto con il fornitore ‘Sebach’ scadrebbe, per questa prima tranche, il primo aprile del 2024. Il costo totale tra trasporto, garanzia e costi di pulizia intermedia – 219 interventi sviluppati su tutti i giorni della settimana, con doppi turni nelle giornate di venerdì e sabato –, ammonta a 56mila 120 euro, come da preventivo accettato da Palazzo d’Accursio. Bisognerà insomma vedere se la Soprintendenza avrà qualcosa da ridire in chiusura di istruttoria, sempre considerando che ci troviamo in piena zona universitaria e in pieno centro storico.

In piazza Aldrovandi esiste anche un terzo bagno, già fruibile, che si trova in uno dei chioschi centrali della piazza. Questo bagno era stato recentemente prorogato, con una delibera che già annunciava l’arrivo nella piazza di due servizi extra. La misura dei bagni sperimentali rientra nel più complessivo piano di riordino della ‘Notte’, con regia della vicesindaca Emily Clancy. "Si rende necessario prevedere, in via sperimentale a far data dal primo ottobre 2023 e per una durata di 6 mesi – si legge nella vecchia delibera –, di bagni chimici provvisori con attività di presidio gratuito e pulizia a canone, da installare nella zona di Piazza Aldrovandi angolo San Vitale interessata dalle attività serali e notturne deliberate dalla giunta". Si auspica che i sopra citati bagni non diventino subito obiettivo di atti vandalici.