I ballerini danzano a favore della ricerca

Performance di Danza della Compagnia Balletto Internazionale Italiano davanti all’Istituto di Ematologia Seràgnoli del Sant’Orsola. Si è svolta ieri mattina su iniziativa di Ail (Associazione italiana leucemie) che ha sede nel padiglione Seràgnoli. I ballerini si sono poi recati nei tre piani dei reparti di degenza dell’Ematologia dove sono in cura pazienti affetti da leucemie, linfomi, mieloma e sindromi mielodisplastiche. Ail Bologna si impegna ogni giorno per essere sussidiaria al lavoro svolto dall’Ematologia attraverso la realizzazione di servizi di assistenza sanitaria e sociale offerti gratuitamente ai pazienti e ai loro familiari e caregiver. Da non dimenticare il finanziamento, ogni anno, a oltre 40 persone che lavorano nella ricerca scientifica in ambito onco-ematologico, con il quale Ail Bologna si impegna a offrire supporto a chi affronta la malattia attraverso progetti di sostegno e contribuendo all’individuazione di nuove terapie. "L’evento ’La Ricerca in punta di Piedi’, mette insieme le due sfere di impegno dell’associazione nell’assistenza e nella ricerca scientifica – afferma Gaetano Bergami, presidente Ail Bologna. L’intento dell’iniziativa è stato quello di offrire un momento di serenità e bellezza ai pazienti, ma anche ai loro familiari e caregiver che li accompagnano e a tutti coloro che lavorano all’interno dell’Istituto di Ematologia Seràgnoli. Al tempo stesso – prosegue –, l’appuntamento è anche un’occasione per sostenere la ricerca scientifica attraverso una donazione e ricevere in cambio una pianta di ortensie, simbolo della giornata".

m.ras.