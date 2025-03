I Ballerini per Lucio. Brunori Sas incanta l’Arena. Ecco tutti i premi

Bologna abbraccia Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno. Lo fa con una ’magia’, portando sul palco dell’Arena del Sole per la terza edizione di ’Ciao – Rassegna Lucio Dalla’ alcune installazioni dei nostri portici. Che hanno avvolto il nostro Lucio e la sua arte. In abito borgogna, Drusilla Foer conduce la serata, tra aneddoti e ironia, e apre il sipario salutando il genio: "Buonasera Lucio, amico di tutti e grande artista generoso. Questo è un omaggio all’immaginario che ha saputo creare donandolo a ognuno di noi". La rassegna "non cerca una personalità come quella di Lucio, sarebbe tempo sprecato – continua Foer –, ma premia la libertà creativa". Che è il filo conduttore che ha permesso agli artisti di ricevere i premi Ballerini Dalla.

Il primo per la categoria Artista va a Paolo Benvegnù, scomparso il 31 dicembre scorso. Tra gli applausi, a ritirarlo, il bassista Luca Roccia Baldini con la band ’I Paolo Benvegnù’, che si esibiscono con Irene Grandi, che dà voce al brano Le gioie minime, e Brunori Sas che canta L’oceano. "Non ho fatto ancora i conti con la fine delle cose – dice prima di cantare –. Sono felice di celebrare un amico e un artista incredibile, per ironia e profondità. Ed è questo che accomuna Paolo e Lucio: ironia ed empatia". Alla premiazione anche l’assessore comunale alla cultura Daniele Del Pozzo: "Al Comune piace il modo in cui si festeggia Dalla, lasciando spazio ad artisti e creatività giovanile". E quindi spazio ai giovani, con Ciao Contest.

La musica di domani, che premia Cordio, con Daniele Caracchi ("Dopo aver sentito te, confermo che siamo sulla strada giusta", confessa), per la categoria Artista e Mare per quella producer, premiata dal vicedirettore del Carlino, media partner dell’evento, Valerio Baroncini: "’Nessun codice’ diceva il nostro Lucio – spiega Baroncini –. Premiamo l’assenza di codici e l’anticonformismo perché Mare riscrive nuovi linguaggi dal trip hop all’indie hop". La musica prosegue con Angelica Baraldi, vincitrice del premio Bologna Welcome consegnato dal presidente, Daniele Ravaglia. Voce e chitarra avvolgono la platea, che applaude anche per il premio alla categoria producer/talent scout assegnato a Dardust, assente in sala.

Brunori torna sul palco con L’albero delle noci e Il morso di Tayson, pezzo con cui vince la categoria Canzone. Sul palco per la consegna, il direttore di Banca di Bologna Alberto Ferrari. "Di Lucio mi affascina il suo sguardo bambino, tra giocosità e ironia, senza prendersi troppo sul serio". E lancia con ironia l’ideazione di un premio a suo nome a partire dalla prossima edizione.

Si passa poi al premio per la Colonna Sonora, che va a Margherita Vicario, assente, ma ritirato da Dade, con cui l’artista ha scritto la colonna di Gloria. C’è ancora cinema sul palco con Margherita Ferri, regista de Il ragazzo con i pantaloni rosa, a cui va il premio di Qn-il Resto del Carlino, consegnato dal vicedirettore Baroncini: "Per inclusività e delicatezza premiamo Margherita, che ha lo stesso sguardo di Lucio".

Fulminacci, vince il Ballerino Dalla per il Percorso artistico e canta ‘San Giovanni’ in cui cita Dalla, ed è premiato da Massimo Bonelli. Il Ballerino al Progetto va alla Fondazione Una Nessuna Centomila, che viene ritirato da Noemi – sul palco con la presidente Giulia Minoli – che canta Vuoto a perdere, scritta da Vasco e Gaetano Curreri, e Se t’innamori muori. L’artista vince anche il premio Nuovo Imaie. Sul palco anche Andrea Faccani, presidente della Fondazione Dalla. Chiude Drusilla Foer, con un cambio abito, questa volta lungo argentato di paillettes, cantando La casa in riva al mare. Quanta arte e quanta musica. Lucio ne sarebbe fiero.