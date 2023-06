"I bambini di Savigno pendolari già a tre anni"

Senza un asilo che paese è? Se lo domandano gli oltre 700 abitanti di Savigno che hanno sottoscritto un documento intitolato appunto ‘Per l’asilo e per Savigno’ che verrà illustrato e discusso domani sera al teatro comunale del vivace paese dell’alta Valsamoggia. Alle 20,30 saranno presenti il sindaco Ruscigno, l’assessore all’istruzione Angela Di Pilato, la presidente dalla municipalità Patrizia Demaria, gli esponenti del consiglio di amministrazione della scuola materna parrocchiale Fondazione San Gaetano e il gruppo di ‘genitori e cittadini di Savigno di ogni estrazione sociale e politica’ che hanno promosso petizione ed incontro.

Il punto di partenza è la decisione definitiva annunciata in un’assemblea pubblica di due mesi fa di chiudere l’esperienza quasi secolare dell’istituzione fondata da Maria Baietti e da don Gaetano Stefanini che nel 1932 avviarono l’asilo con lo scopo preciso di accogliere e custodire i bambini poveri del comune di Savigno e provvedere alla loro educazione. Troppo alti i costi, e troppo pochi i bambini: "I genitori che hanno tentato in tutti i modi di supportare economicamente la scuola materna con vendita di torte ad ogni tipo di festività paesana, con pranzi e cene e un concerto. Ringraziamo loro, i volontari e il parroco per tutto quello che hanno fatto", si legge nella petizione che contesta i tempi annunciati dal sindaco Ruscigno, che due mesi fa aveva annunciato investimenti con fondi del Pnrr da 1,3 milioni di euro per tre nuovi nidi d’infanzia in Valsamoggia.

"Fra essi andremo a realizzare un nuovo nido di Savigno in via della Pace, in zona centrale, in bioedilizia, antisismica e classe energetica massima. Costerà mezzo milione ed ospiterà 21 bambini. A Seguire poi nella stessa area verrà costruita anche la nuova scuola materna così da arrivare anche qui ad un polo ‘0-6’", ha promesso il sindaco. Nell’attesa, però, i bambini di Savigno dai 3 ai 6 anni saranno pendolari verso Castelletto o Cà Bortolani dove ci sono le materne più vicine, con spese di scuolabus a carico del Comune. "Savigno non può rimanere anni senza la scuola materna, un servizio così importante e basilare. I bambini non sono pacchi, possono cominciare a fare i pendolari a 3 anni, prendendo un pulmino verso le 7 di mattina e rientrare la sera alle 17", sostengono i cittadini, che contestano l’assenza di una programmazione e snocciolano diversi problemi aperti nella gestione del loro paese.

Gabriele Mignardi