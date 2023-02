I bambini piantano gli alberi del futuro

Nel Comune di Bentivoglio sono arrivati 90 alberi piantumati grazie all’adesione al progetto "Un Albero per il Futuro" di Natù. Un evento importante che rappresenta un momento saliente del percorso dedicato all’ambiente sostenuto da One Express e fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Bentivoglio. Natù si adopera per la sostenibilità ambientale attraverso l’abbattimento delle emissioni di Co2 tramite la creazione di nuove aree verdi che vengono donate al comune grazie alla partnership con le aziende del territorio.

"Il momento storico in cui ci troviamo è estremamente complesso e temi come sostenibilità ambientale e abbattimento delle emissioni sono diventati cruciali – ha dichiarato Vincenzo Fusco, responsabile di Natù – per questo è necessario creare sinergia in virtù di un obiettivo comune: migliorare il futuro. ’Un Albero per il Futuro’ è un’iniziativa con un forte impatto sociale e incontra il sostegno di aziende e comuni virtuosi. One Express ha dimostrato fin da subito di essere un’azienda che si adopera attivamente per il rispetto del pianeta e l’amministrazione di Bentivoglio ha accolto il progetto senza esitazioni". Il ruolo di iniziative come quella di Natù sono fondamentali nel rendere maggiormente fruibili alla collettività gli spazi verdi. Gli studenti delle scuole cittadine hanno beneficiato dei percorsi educativi creati da Natù e adatti agli studenti delle primarie. Nelle scuole sono stati diffusi video pensati e realizzati per rendere fruibile ai più piccoli il valore di un corretto rapporto con l’ambiente e ciò che la Terra rappresenta per l’uomo. Gli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte della Scuola Primaria Don Lorenzo Milani di San Marino di Bentivoglio sono passati dalla "teoria alla pratica" mettendo loro stessi a dimora i giovani arbusti.

Zoe Pederzini