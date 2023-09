I bandi della Fondazione Carisbo. Pasini: "Scuola, ricerca e cultura. Così sosteniamo il nostro territorio"

Ecco gli ultimi bandi, i progetti e le risorse messe in campo da Fondazione Carisbo. È accessibile fino al 20 ottobre il nuovo bando di finanziamento ‘Innovazione scolastica’, pubblicato per l’ultima sessione erogativa dell’anno con una dotazione di 400mila euro. E si è conclusa la procedura di valutazione e selezione dei progetti per i bandi ‘Ricerca medica e alta tecnologia‘ e ‘Cultura e rigenerazione’.

"Mentre stanno maturando la pianificazione strategica 2024 e le nuove linee di indirizzo che orienteranno l’attività della Fondazione fino al 2026, con una previsione erogativa concentrata su azioni di welfare generativo e sullo sviluppo di reti di collaborazione, si conferma, in aderenza al piano programmatico 2023, il sostegno al sistema scolastico – commenta la neo presidente Patrizia Pasini (foto) –. L’obiettivo è contribuire all’innovazione didattica e rafforzare i percorsi di integrazione con il mondo del lavoro, anche mediante la realizzazione di spazi di apprendimento e l’allestimento di ambienti laboratoriali".

"Al contempo – prosegue la presidente –, l’investimento in ricerca e cultura rappresenta un ulteriore atto di una programmazione improntata alla sostenibilità, in grado di contribuire, da un lato, allo sviluppo del sistema territoriale della ricerca, cui si accompagna un significativo sostegno all’implementazione della strumentazione medica finalizzata a migliorare la qualità della vita delle persone; dall’altro alla creazione di valore durevole, con il sostegno al comparto della cultura e l’attenzione volta al recupero di un patrimonio storico e artistico comune".

Gli obiettivi del bando ‘Innovazione scolastica’  vanno dalla volontà di contribuire a innovare tempi, processi, metodi e spazi della didattica al migliorare la qualità dell’offerta formativa.

Il bando ‘Ricerca medica e alta tecnologia’ conta 39 i progetti per 485.800 euro: si va dall’intenzione di sollecitare gli interventi funzionali al miglioramento della qualità del sistema sanitario metropolitano fino al voler accrescere il livello di innovazione tecnologica dei centri di ricerca, con l’acquisto di attrezzature mediche e scientifiche.

Il bando Cultura e rigenerazione vede invece 58 progetti, con 315.500 euro, per sostenere il recupero del patrimonio architettonico, storico e artistico; favorire l’offerta culturale a beneficio del territorio; incoraggiare il coinvolgimento delle comunità locali e la nascita di specifici programmi di promozione turistica. Il bando ancora aperto e gli elenchi dettagliati dei progetti sostenuti dagli altri bandi sono consultabili all’indirizzo: https:fondazionecarisbo.itbandi.