I bandi della Fondazione Carisbo. Spazio a welfare, ricerca e cultura. E per la scuola ecco 350.000 euro I contributi per sostenere le iniziative del territorio. Per il comparto formazione c’è tempo fino al 31 ottobre. Un ‘tesoretto’ da due milioni agli altri settori, oltre 200 i progetti: l’elenco dettagliato disponibile online.