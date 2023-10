I banditi l’aspettano sotto casa e lo rapinano

Lo hanno aspettato sotto casa, perché evidentemente, secondo agli inquirenti, conoscevano le sue abitudini, poi lo hanno minacciato e rapinato all’interno del suo appartamento. Una rapina connotata da violenza gratuita tanto che, senza alcun apparente motivo, è stato ucciso anche il cagnolino che era nell’abitazione. I fatti sono avvenuti a Granarolo, nella nuova zona residenziale, lunedì sera. Verso le 20, in via della Solidarietà, la vittima è scesa a buttare la spazzatura. Lì l’uomo è stato avvicinato da due individui con il volto coperto. A quel punto, in pochi secondi, uno dei due criminali ha estratto dalla tasca un coltello e l’ha minacciato: "Ora tu ci fai salire in casa o ti ammazziamo". Il granarolese, spaventato, stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine ha ‘seguito’ le istruzioni dei rapinatori. L’uomo è dunque salito al terzo piano del suo condominio assieme ai rapinatori. Una volta entrati nell’appartamento, i banditi hanno ammazzato il cagnolino, poi si sono diretti verso le camere. Hanno chiesto dove fossero gioielli e contanti e si sono fatti aprire la cassaforte. Hanno rubato circa seimila euro, poi sono scappati attraverso l’androne del condominio e si sono dileguati nelle strade limitrofe.

A sporgere denuncia e a chiamare i carabinieri è stata la vittima, ancora sotto choc. I militari della stazione di Granarolo hanno acquisito la testimonianza dell’uomo e le immagini delle telecamere dell’area e ora sono sulle tracce dei malviventi. Appena appresa la notizia, tutto il vicinato è rimasto sconvolto.

"Sono molto dispiaciuto per l’accaduto – dice il consigliere di minoranza Pino Minissale, anche presidente della Commissione Sicurezza –, questi episodi purtroppo si ripetono troppo spesso. E sono anche molto amareggiato verso una politica e un’amministrazione che sottovaluta un contesto che è sotto gli occhi di tutti, il rischio è che la situazione scappi di mano, con risultati facilmente prevedibili. Ci tengo a precisare che mi batto in ogni occasione per chiedere a questa amministrazione più sicurezza sul territorio, soprattutto che le telecamere presenti siano sempre funzionanti. Invito sindaco e assessori a tralasciare gli aspetti teorici e statistici di propaganda, e piuttosto a mettere in pratica, sul territorio, azioni di maggior contrasto alla criminalità".

Dello stesso parere il consigliere leghista Matteo Di Vincenzo: "Granarolo, purtroppo, non è un paese sicuro come qualcuno vuole far credere, c’è bisogno di più controlli".

Zoe Pederzini