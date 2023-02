I bimbi creano la maschera di Carnevale

Ultimo appuntamento, sabato prossimo alla Casa della conoscenza di Casalecchio, per i laboratori gratuiti di creazione delle maschere allegoriche e degli abiti destinati ad essere indossati per la sfilata del Carnevale dei Bambini in programma domenica prossima nel centro della cittadina sul Reno.

"La partecipazione - commenta soddisfatta Chiara Casoni– è sempre intensa e gioiosa con bambini e famiglie che provengono da Casalecchio, ma anche dai comuni limitrofi. In un ambiente tranquillo il coinvolgimento dei piccoli e delle loro famiglie è stato attivo e creativo coadiuvato dai genitori e alle sempre disponibili volontarie di ’Casalecchio Insieme’ che hanno elargito consigli col gruppo delle signore dell’uso e del riuso di Casamasi nella realizzazione di maschere di animali classici rivisitati in modo fantastico: farfalle sgargianti, orsetti rossi, tigri colorate, gatti neri con baffi argentati e maschere classiche bicolori".

Al termine dell’ultimo laboratorio in programma sabato è prevista una sfilata finale aperta a tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato ai laboratori e l’animazione carnevalesca di Machemalippo. Un anticipo della sfilata vera e propria, che prenderà il via al seguito dei carri alle 14 di domenica prossima nel centro di Casalecchio che per l’occasione verra chiuso al traffico.