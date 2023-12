I biscotti ’Africanetti’ conquistano la De.Co

Gli ‘Africanetti’, i biscotti tipici di San Giovanni in Persiceto, hanno ottenuto la De. Co. (Denominazioni comunali). E’ la denominazione istituita dal Comune di Bologna per censire e valorizzare le attività e i prodotti agro - alimentari del territorio ed è strumento di promozione dell’immagine della città petroniana.

"I nostri rinomati biscotti Africanetti – spiega Alessandro Bracciani, assessore comunale al Commercio e alle Attività produttive – sono inclusi nell’elenco dei prodotti tradizionali della Regione Emilia Romagna, hanno un loro marchio - ‘Africanetto di Persiceto’ -, una ricetta autentica e un disciplinare di utilizzo. Disciplinare che può essere adottata dai panificatori e le pasticcerie locali che vogliono produrre questo particolarissimo biscotto. Ora gli ‘Africanetti’ hanno ottenuto anche il riconoscimento della De. Co. di cui siamo molto felici e orgogliosi".

Gli ‘Africanetti’, sono composti da una particolare varietà di meringa dal colore giallo vivo a forma di lingotto, ottenuti dall’amalgama di tuorli d’uovo, zucchero, burro e marsala finemente lavorati a lungo. I biscotti vengono cotti in forno a temperatura moderata in appositi stampi. A cottura ultimata, questi dolcetti risultano friabili, morbidi e cremosi.

Gli ‘Africanetti’ nacquero nel 1872 quando il pasticcere Francesco Bagnoli aprì, a San Giovanni in Persiceto, un biscottificio. Ed ottenne il riconoscimento della famiglia reale per la ricetta degli ‘Africanetti’, così chiamati perché vennero spediti anche in Africa Orientale. Gli ‘Africanetti’, detti anche africanèt, ben presto conquistarono il palato di nobili ed importanti estimatori. Al primo titolare del biscottificio subentrò, negli anni Trenta del secolo scorso, Emilia Rusticelli, detta Mimì; soprannome anche del caffé pasticceria che la signora gestì dal 1930 per una cinquantina d’anni. La sua attività finì senza eredi diretti, ma sul territorio persicetano è continuata la produzione di questi biscotti. È infatti possibile acquistare gli ‘Africanetti’ in numerosi negozi di San Giovanni. "La nostra volontà – aggiunge Bracciani - è quella di valorizzare questo straordinario prodotto gastronomico e di farlo conoscere ad un pubblico sempre più ampio".

p. l. t.