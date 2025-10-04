I bolognesi a bordo della Flotilla. Corrado in Italia, atteso anche Lafram

La tensione per i bolognesi fermati dall’esercito israeliano nel mare di Gaza, a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla mentre cercavano di portare aiuti umanitari alla popolazione della Striscia, si sta via via allentando, ma i fari sono tutti puntati sul loro rientro a casa. Partendo da Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii, che fino a due giorni fa non era ancora stato inserito nella lista dei cittadini italiani appartenenti alla missione umanitaria. Ma, finalmente, la preoccupazione ha lasciato spazio al sollievo, perché "Yassine sta bene e il suo rientro in Italia è previsto nel corso di questo fine settimana". L’annuncio arriva direttamente dall’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia, che fa sapere che Lafram "compare nella lista ufficiali degli italiani e che insieme agli altri riceverà la visita consolare e tutti i servizi di cui gli italiani all’estero in queste condizioni hanno diritto". Tra oggi e domani, "pare sia previsto il suo rientro in Italia", ma al momento "ha ricevuto tutti i servizi necessari per una permanenza e un pernottamento al sicuro".

Se per il presidente dell’Ucoii l’arrivo in Italia si avvicina, ancora non si ha una data per il rientro di altre due bolognesi che si trovavano a bordo di alcune navi della Flotilla. Si tratta di Sara Masi, 39enne residente a Casalecchio, per la quale anche il sindaco Matteo Ruggeri si è da subito mobilitato, e Irene Soldati, 40enne bolognese e residente sotto le Due Torri, impegnata con Medici senza frontiere nel Mediterraneo centrale, che erano a bordo dell’Aurora, una delle prime imbarcazioni a essere intercettate dalla Marina di Tel Aviv. Probabilmente, le due donne sono ancora in attesa di ricevere assistenza legale per poter fare rientro in Italia.

È già atterrata a Roma, invece, l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado: "Sono tornata, ma sono molto preoccupata per tutti coloro che sono rimasti lì – confessa –. Bisogna fare di tutto per farli tornare presto". E il Pd bolognese gioisce: "Il ritorno a casa della nostra europarlamentare Annalisa Corrado è una notizia che ci rincuora e avviene proprio nel giorno dell’enorme mobilitazione per Gaza – afferma Federica Mazzoni, presidente del Quartiere Navile –. Il genocidio in atto è un abominio che segna il nostro tempo, il Governo ascolti le piazze pacifiche e stia dalla parte di chi vuole vera pace".

Mariateresa Mastromarino