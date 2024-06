I bolognesi a Bruxelles. FdI elegge Cavedagna. Sibiano resta in bilico. La dem Gualmini fa il bis

Saranno sicuramente due gli europarlamentari bolognesi. Già con le valigie pronte la dem Elisabetta Gualmini che incassa il bis, mentre il meloniano Stefano Cavedagna diventa il primo deputato Ue espresso dalla destra in Emilia-Romagna. C’è poi l’incognita di Piergiacomo Sibiano, dirigente di Illumia in lista con FdI: la sua elezione resta in bilico, anche se in serata – senza ancora l’ufficialità del Viminale – sembrava che le sue possibilità si fossero ulteriormente ridotte.

Bocciate la bolognese Alessandra Servidori, in corsa con Forza Italia (in città conquista 244 voti), ma anche l’eurodeputata leghista Alessandra Basso. Per l’esponente del Carroccio ’offuscata’ dal generale Vannacci, solo 9.503 preferenze nella circoscrizione, quando 5 anni fa superò le 25mila, e appena 330 sotto le Torri. Non passa neanche l’ex numero uno di Confagricoltura Bologna, Guglielmo Garagnani (FdI). Ce la farà la candidata di punta dell’ala Schlein (con Alessandro Zan) Annalisa Corrado.

Se guardiamo al contesto bolognese, però, c’è sicuramente un ’marziano’ sotto le Due Torri. Perché nella roccaforte rossa, con il Pd oltre il 41% che doppia FdI e la sinistra di Avs che supera il 12%, l’eccezione è Cavedagna.

Bolognese doc, il capogruppo meloniano in Comune, 34 anni, conquista 50mila preferenze nel Nord-Est (quasi 10mila sotto le Due Torri): "Avevamo l’obiettivo di portare Bologna e l’Emilia Romagna in Europa, eleggendo il primo eurodeputato della storia della destra. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie al lavoro di tutta la nostra comunità e dirigenti, in primis di Galeazzo Bignami e Marco Lisei, che hanno voluto fortemente questa candidatura". Da qui, Cavedagna detta la linea Ue: "Le scelte europee hanno ricadute impattati sul nostro territorio più che su altri, dalla direttiva Auto Green che vogliamo cambiare, a quella su packaging, alle scelte su agricoltura e turismo. Puntiamo a tutelare l’Italia, gli italiani e avere un’attenzione particolare per Bologna e tutta la nostra regione".

Il Pd, primo partito a Bologna e in Emilia-Romagna, nel Nord-Est porta a casa almeno quattro europarlamentari come nel 2019.

Ma potrebbero essere cinque se il 21esimo seggio del Pd scattasse – come pare – nella circoscrizione Nord-Est facendo salire gli eletti dem a 5. In questo caso, Corrado (quinta) passerebbe senza patemi. Resta aperta la carta Zan (secondo) che potrebbe scegliere l’elezione a Nord-Ovest: a quel punto potrebbe spuntarla anche Andrea Zanoni (sesto). Scontata l’affermazione di Stefano Bonaccini che fa boom di preferenze: 390mila (secondo solo a Giorgia Meloni), delle quali quasi 29mila in città.

Conferma il bis Gualmini sebbene rispetto al 2019 abbia perso 20mila preferenze nel Nord Est (57mila a fronte di 77mila). Il tesoretto di voti resta ragguardevole: più di 6.500 in città, quasi 35mila in Regione. "Sono molto contenta del risultato in una partita davvero difficile. Soprattutto mi piace il risultato del Pd e della squadra – dice la dem –. Un’ottima campagna elettorale con tanti candidati forti che ha premiato. Brava Elly e bravo Stefano".

Si conferma, poi, eurodeputata la dem Alessandra Moretti (82mila preferenze, 2.700 in città). Alleanza Verdi sinistra conquista un seggio che andrà alla Verde Cristina Guarda (Mimmo Lucano, il più votato, sceglierà il Sud). Riconferma per l’eurodeputata reggiana del M5s Sabrina Pignedoli (15mila voti nel Nord-Est) mentre non ce la fa il fondatore di Baca Etica, Ugo Biggeri.