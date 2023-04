I bolognesi sulla sanità pubblica "Peggiore rispetto a cinque anni fa"

Per i bolognesi la sanità pubblica resta un baluardo, con il 65 per cento che dice di avere fiducia. In molti, però, non esitano a denunciarne i molti punti critici. Secondo il sondaggio effettuato dall’Osservatorio Sanità di UniSalute, insieme a Nomisma, sul sistema pubblico a confronto con quello privato, circa un bolognese su quattro (26%) ritiene che il Servizio sanitario nazionale sia peggiorato rispetto a cinque anni fa; molto più bassa la percentuale di chi lo trova migliorato (14%), mentre il 59% non ha notato un cambiamento né in positivo né in negativo. La valutazione della sanità privata risulta invece più stabile: per quattro bolognesi su cinque (78%) è rimasta invariata. Il principale motivo di insoddisfazione, per quanto riguarda la sanità pubblica, sono i tempi di attesa: secondo il 79% si sono allungati, con un 30% che parla di un forte aumento. Il 55% degli intervistati lamenta inoltre un aumento dei costi, e quasi tre su quattro (72%) ritengono insufficiente il numero di medici e infermieri in servizio. Anche nel settore privato c’è chi riscontra un allungamento dei tempi (26%), oltre a una crescita dei costi più evidente rispetto al servizio pubblico (73% ha percepito un aumento).