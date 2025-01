I bossoli di Walter Materassi che diventano opere d’arte

Ha spedito bossoli di Winchester in tutta Italia, a 12 collezionisti e una serie di personalità, accompagnati da un biglietto scritto con caratteri di giornale ritagliati, ma non è una minaccia, bensì un invito. Così l’artista Walter Materassi, dal Castello di Elle dove vive, ha lanciato l’evento in programma domenica 19 gennaio alle 10.30 a Palazzo Te di Mantova, un’ambientazione prestigiosa per una mostra-performance molto personale. "A Mantova porterò un esemplare in scala ridotta di una grande ’SPARO’ che inizierò a realizzare subito dopo questo evento – spiega –. Un albero a grandezza naturale reale, che potrebbe diventare otto metri per otto. Esattamente l’albero sotto al quale ogni mattina mi fermo a meditare dopo avere portato a scuola Sofia, la figlia della mia compagna Sivlia Zagni, scultrice e ceramista. Un albero che all’alba sembra uno sparo di nero contro la luce".

In piena continuità con i suoi dipinti degli ultimi anni, l’opera è realizzata in nero e oro e al centro ha proprio un proiettile come quelli che, sfidando la convenzioni e il codice penale, Materassi ha spedito in busta chiusa per posta ordinaria: "È possibile che molti non vedranno neppure l’invito, o se lo vedranno magari sarà già tardi per l’evento. I bossoli li ho trovati dentro uno scatolone in un magazzino. Ognuno è firmato ed è un’opera in sé. All’interno ho messo qualcosa di mio e ho ricostruito l’ogiva in ceramica. Sulle scatole in cui li ho collocati c’è una mia impronta digitale". Durante la performance Materassi leggerà un testo a lume di candela, al termine del quale "io sparirò nel buio, come è nel destino di ciascuno, e resterà solo l’opera, tutto ciò che rimane di un artista. Che spera, spara e poi spira".

e. b.