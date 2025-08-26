’I buoni propositi’ di Gabriele: "L’anima di Bologna tra le pagine"

Una libreria che custodisce, tra le pagine di romanzi di seconda mano, i desideri delle persone. E un proprietario, Vanni Maestro, che – non avendo realizzato il suo sogno e avendo accantonato un amore – oggi protegge quelli degli altri. È la libreria I Buoni Propositi, da cui il titolo del nuovo romanzo di Sabrina Gabriele (Ed. Salani): qui i clienti scrivono su foglietti i loro propositi per l’anno nuovo e li lasciano dentro i libri usati. Tra questi riaffiora anche quello dello stesso Vanni Maestro, riportato alla luce dalla giovane assistente Agata: è il primo proposito della libreria, nato insieme a lei, e svela un rimpianto, ma anche un segreto. Ambientato tra la Bologna degli anni ’80 e la Seconda Guerra Mondiale, con il Mundial dell’82 come sfondo e simbolo del sogno collettivo di un’Italia in rinascita, il libro racconta ferite, amicizie e desideri che, anche quando sembrano perduti, continuano a indicarci la strada.

Sabrina Gabriele, lei è bergamasca, e attualmente vive a Parigi lavorando nell’alta moda: perché ha scelto proprio Bologna come ambientazione di questo libro? "La scelta nasce dalla storia stessa: quando ho scritto la scena di apertura avevo ben chiara l’architettura della libreria e ho deciso di verificare se esistesse davvero un luogo simile, con un giardino nascosto sul retro. Così ho trovato, proprio a Bologna, una libreria che ricorda tantissimo quella dei Buoni propositi. Nel romanzo si trova in via dei Coltelli, ma ne ho cambiato nome e indirizzo per privacy. Da lì ho capito che la mia storia sarebbe stata ambientata a Bologna, e l’anima della città attraversa le pagine: compaiono numerosi luoghi storici e, a un certo punto, cito anche Il Resto del Carlino, in quanto quotidiano simbolo del territorio".

Nel libro lei racconta anche la Seconda guerra mondiale. "Vanni Maestro è ebreo e, inizialmente, non avevo intenzione di affrontare questo tema, perché non mi sentivo sufficientemente informata. Ma la narrazione mi ha condotta lì, così mi sono documentata e ho inserito la parte storica sulle persecuzioni razziali, affiancata a un’amicizia triangolare al centro del romanzo. Per me è stato anche un percorso di crescita storica, anche se non è un romanzo sulla guerra, ma sull’amicizia, sui buoni propositi e sulla poesia dei rimpianti".

Tra i vari temi c’è anche quello delle seconde occasioni. "Esatto, Vanni aveva accantonato il sogno della sua giovinezza aprendo la libreria, un ripiego dopo la guerra e i campi di concentramento. Aveva deciso: “se non posso realizzare il mio sogno, perché è finito nelle mani della persona che amavo e che ho perso per sempre, sarò almeno custode dei desideri degli altri“. Ma quando il suo buon proposito riaffiora, Vanni comprende di non aver mai davvero imparato a vivere nella pace dopo la guerra. Così ricomincia a scrivere, dando vita a un romanzo, un nuovo ’Buon proposito’, il suo armistizio con il passato".

Qual è invece il suo più grande buon proposito? "Per me il buon proposito è la vita stessa. Anch’io a fine anno compilo la mia lista, la sigillo, la affido a una persona cara e chiedo ai miei amici di fare lo stesso: i propositi cambiano con noi, ma il più grande resta la vita".