I burattini tornano protagonisti. Spettacoli fino a settembre

I burattini tornano protagonisti nel cuore del centro storico: stasera alle 20.30 inaugura la nona edizione di ’Burattini a Bologna con Wolfango’, spettacoli e incontri nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio. Organizzata dall’associazione Burattini a Bologna con la direzione artistica di Riccardo Pazzaglia, quest’anno la manifestazione porta il sottotitolo ’Cuccoliana’, in omaggio a Filippo e Angelo Cuccoli, padre e figlio che nell’Ottocento rivoluzionarono il teatro di figura portando in scena, proprio in piazza Maggiore, burattini vivaci e satira pungente. A 120 anni dalla morte di Angelo, la rassegna rende omaggio al repertorio dei fondatori del burattino bolognese, unendo tradizione e nuove generazioni. Ogni giovedì sera alle 20.30, fino al 18 settembre, gli spettacoli prenderanno vita nel Cortile, con biglietti acquistabili su Vivaticket (esclusa l’apertura di stasera, che è a ingresso gratuito). Accanto agli spettacoli serali tornano anche i BuraTday: appuntamenti domenicali per i più piccoli con laboratori a seguire, previsti alle 18.30 il 6 e 13 luglio, il 17 e 24 agosto. Questa sera, alla presenza di Marco Piazza (delegato del Comune per l’Arte Popolare), si parte con lo spettacolo ’Dal flauto magico a Cenerentola’, una serata in cui il gruppo di Burattini a Bologna si presenta al completo con sketch comici e omaggi ai luoghi simbolici della città. Riccardo Pazzaglia vestirà i panni di un improbabile direttore d’orchestra alle prese con un coro di teste di legno da tenere a tempo, poi il pubblico si immergerà nelle note del Flauto Magico di Mozart, eseguite dai giovani flautisti Alice Soverini e Luca Zurla. Sul palco come burattinai, insieme a Pazzaglia, anche Alberto Beltramo, Margherita Cennamo, Enrico Fava, Flavio Ferrante, Grazia Punginelli, Michele Zaccaria e Roberto Zambelli.

Alice Pavarotti