I caduti della Folgore. Case Grizzano ricorda i soldati della libertà

L’intenso programma promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme per celebrare l’80° anniversario della Liberazione prosegue oggi con la seconda giornata di iniziative per ricordare la battaglia di Case Grizzano, organizzate con l’associazione nazionale paracadutisti d’Italia. In particolare, dopo la cerimonia che si è tenuta alla Sala Sassi, la mattinata di oggi sarà dedicata alla commemorazione dei fatti di Case Grizzano e dei caduti del Gruppo di combattimento folgore. Il ritrovo è alle 9 alla Rotonda Paracadutisti Nembo all’incrocio fra via Moro e via Tanari. Alle 9,30 la cerimonia con deposizione di una corona e onori ai Caduti del gruppo di combattimento folgore; al termine ci si trasferirà a Case Grizzano, in via Ca’ Masino 3260/A, per la commemorazione dei fatti del 19 aprile 1945 e dei Caduti della Folgore. A seguire la santa messa alla chiesa di San Michele Arcangelo di Casalecchio dei Conti (via Malvezza 3431).

A Case Grizzano, il 19 aprile 1945, fu combattuta l’ultima sacca di resistenza delle truppe tedesche in questo territorio prima della Liberazione. Fu un combattimento intenso e cruento, che durò un’intera giornata, una lotta accanita, corpo a corpo, che si concluse con ben 35 morti fra ufficiali e soldati. Un’occasione di riflessione è stata la conferenza a cura di esperti storici civili e militari del centro studi di Storia del paracadutismo militare italiano. Una riflessione che ha visto in prima linea Massimo Buratti, presidente della sezione Anpd’I di Bologna e del generale Raffaele Iubini, vice presidente nazionale dell’associazione, accolti dalla sindaca Francesca Marchetti e dall’assessore Claudio Carboni.