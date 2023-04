I Calibro 35, ritorno alle origini

I Calibro 35 tornano nei club per il loro tour primaverile, che passa anche per il Locomotiv (stasera alle 9.30). Il gruppo torna alle origini, con strumenti vintage, come non si vedeva da un po’ di tempo, per suonare un repertorio lungo ormai quindici anni ma anche nuovi brani inediti, tra cui il nuovo singolo Extraordinaire.

Il tour vedrà un cambio di formazione all’interno della band: Rimangono Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Fabio Rondanini con Tommaso Colliva alla regia. Al posto di Luca Cavina, bassista storico della band, ci sarà invece Roberto Dragonetti.