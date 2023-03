I campi di lavanda del parco Talon conquistano un premio nazionale

Un premio al profumo di lavanda quello ottenuto dal Parco Talon di Casalecchio che nei giorni scorsi ha conquistato la menzione speciale al premio nazionale ‘La città per il verde’ per via dell’ultima iniziativa di miglioramento delle colture bio all’interno dell’area naturale, ovvero la realizzazione di un nuovo impianto di lavanda nella piana che sta tra Casa Santa Margherita e villa Ada. Il riconoscimento arriva dalla 23esima edizione del premio istituito dalla casa editrice ’Il verde editoriale’ ed è attribuito al comune italiano che si é distinto per le realizzazioni finalizzate all’incremento del patrimonio verde pubblico o che abbia migliorato le condizioni ambientali del proprio territorio. Nello specifico la giuria ha valutato il progetto del lavandeto posto nella parte agricola dell’area naturale estesa dal Reno al Colle della Guardia. In pratica l’esito del miglioramento della biodiversità unito all’azione di inclusione sociale. Con la creazione di questa coltura naturale è stata potenziata la fioritura in questa vastissima area per sostenere il benessere e la valorizzazione dell’intero parco e del paesaggio delle colline di San Luca.

"Il lavandeto è coltivato biologicamente e concorre al sostegno del benessere degli insetti impollinatori, in modo particolare delle api e della produzione del miele biologico" spiega l’assessora all’Ambiente Barbara Negroni che ha partecipato alla cerimonia di premiazione relativa ad un’iniziativa curata dalla cooperativa sociale Copaps, capofila del Consorzio La Chiusa s.c.a.r.l al quale è affidato la gestione di tutta l’area protetta. In particolare l’impianto è stato realizzato dai lavoratori svantaggiati soci Copaps che hanno coltivato nelle serre complessivamente 8.500 piantine di lavanda (Lavandula angustifolia) successivamente ‘trapiantate’ nel terreno ben visibile da chi percorre via Panoramica.

La coop sociale ha in gestione tutti i 330 ettari di verde pubblico casalecchiese di cui 12 ettari destinati ad agricoltura nel parco della Chiusa: "una gestione che nasce da un partenariato pubblico-privato creatosi al termine di un percorso condiviso e partecipato con associazioni e cittadini durato tre anni, e che ha portato nel 2019 all’affidamento del servizio" aggiunge l’assessora che sottolinea l’esito positivo di un lavoro di squadra, la competenza dei lavoratori Copaps e il ruolo che nell’ambito del premio svolge l’Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali.

Gabriele Mignardi