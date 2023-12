I campioni del basket Usa. Panini dona ai nostri lettori l’album delle figurine Nba

L’appuntamento, imperdibile, è per domenica prossima. Chi ama il basket Nba sarà trasportato idealmente nelle arene a stelle e strisce, dove giocano superstar come LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry. Il 10 dicembre, infatti, Panini regalerà a tutti i lettori di ’QN-il Resto del Carlino’ l’album delle figurine con i campioni della Nba.

La nuova collezione, dedicata alla stagione 202324, è assolutamente da non perdere. L’album è formato da 72 pagine, con più di 500 figurine dedicate alle 30 squadre del campionato di basket più prestigioso al mondo. Grandi nomi del presente, del passato e del futuro, con una selezione dei migliori rookie che debutteranno quest’anno nel campionato, a partire dalla prima scelta assoluta, Victor Wembanyama, su cui c’è già un’attenzione enorme dopo i primi mesi di partite con i San Antonio Spurs.

La magia delle figurine Panini si unirà dunque al fascino del basket americano, dove giocano anche gli italiani Danilo Gallinari e Simone Fontecchio.

La stagione sta già regalando grandi emozioni e tutte le squadre sono pronte a sfidare i campioni in carica, i Denver Nuggets di Nicola Jokic, il centro serbo mvp delle ultime Finals. Dai Boston Celtics di Jayson Tatum ai Lakers di LeBron e Anthony Davis, dai Miami Heat di Jimmy Butler ai Dallas Mavericks di Luka Doncic, senza dimenticare i Milwaukee Bucks di Giannis Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, tutte le squadre con le loro superstar saranno raccontate dalle fotografie Panini, per una collezione davvero da non lasciarsi sfuggire. Appuntamento, dunque, a domenica con l’album Panini e QN-il Resto del Carlino.