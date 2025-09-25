I cantieri e la nuova viabilità. Odissea sui viali paralizzati: "Un’ora dallo stadio a Sant’Isaia"

Se il buongiorno si vede dal mattino, nel cielo sopra Bologna si stagliano nuvoloni nerissimi. Altro valzer dei cantieri, altra giornata infernale per i bolognesi alla guida: traffico completamente paralizzato, ieri, da Porta San Felice fino a Porta Saragozza e poi oltre. Ma anche in via Andrea Costa, in via Irma Bandiera, in via Montefiorino e in tutto il dedalo di strade che si intreccia in zona stadio. Colpa, secondo gli automobilisti, della nuova viabilità portata dai cantieri della linea rossa, che da martedì si sono spostati nell’area tra la porta e via San Felice deviando il traffico esternamente al Cassero. E così le code e gli imbottigliamenti non si sono fatti attendere neppure il secondo giorno, tra chi da viale Vicini è rimasto incanalato dietro alle auto dirette su via Saffi (che attraversano, di fatto, il flusso di mezzi nell’altro senso) e chi si è ritrovato nella corsia ormai destinata esclusivamente all’immissione su via San Felice, dando vita a manovra particolari e complicate. Il cartello giallo, enorme e ben evidente sistemare dall’amministrazione non ha scongiurato l’intoppo. Insomma: il caos.

Tantissime le segnalazioni di lettori arrivate direttamente al Carlino. Tantissimi i post e i messaggi lasciati sui social dai bolognesi, a partire dal gruppo ‘Sei di Saragozza se’ su Facebook: "Tutta Andrea Costa bloccata e in colonna – scrive un utente –. Per caso hanno sbagliato a regolare la tempistica del semaforo?". "Un’ora in bus dallo stadio a Porta Sant’Isaia", aggiunge un altro. E ancora: "Ho impiegato 25 minuti per percorrere le vie Montefiorino e Irma Bandiera".

Ma la paralisi, complice anche il salone della ceramica Cersaie in Fiera, ha influenzato praticamente tutti i viali di circonvallazione e a cascata il centro e il resto della città. Almeno un’ora per attraversare Bologna da parte a parte, ieri mattina, nei momenti ‘più caldi’.

Dal Comune spiegano come siano ancora in corso diverse riunioni degli uffici tecnici per studiare la situazione e capire se e come operare correttivi alla viabilità, annunciando dettagli nei prossimi giorni. "Tutti gli interventi che impattano sulla viabilità hanno bisogno di qualche giorno di assestamento: lo abbiamo visto dappertutto – sottolineano da Palazzo d’Accursio –. Proseguono le riunioni e si sta valutando anche di rivedere un pezzo di cantiere per creare una terza corsia di innesto sui viali". Tradotto: il tiro sarà aggiustato e qualche accorgimento arriverà. "A 24 ore dalla modifica dell’area di cantiere è programmato un potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale per informare la cittadinanza sull’assetto definitivo della viabilità lungo i viali", si legge nel frattempo in una nota.

Ma traffico e cantieri sembrano ballare un lento che va avanti da mesi e mesi e che, puntualmente, nei momenti di novità riemerge vomitando in strada disagi e borbottii. Ieri per tutto il giorno il quadro è rimasto drammatico, specialmente nelle ore di punta, con strombazzate continue di clacson e un serpentone quasi infinito. I bolognesi devono sicuramente prendere mano con la nuova viabilità – che, va ricordato, rimarrà la stessa anche a opera conclusa e con il tram in funzione – e l’auspicio è quello di arrivare ad acquisire dimestichezza e comportarsi di conseguenza, come già visto in altri snodi critici (su tutti, in Corticella e in zona Fiera). Nella speranza che, con la linea rossa in funzione, giornate come quella di ieri possano diventare soltanto un lontano incubo.

Francesco Moroni