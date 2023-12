I cantieri protagonisti del podcast. Ecco l’assessore agli umarèlls Bugani: "Pronti a limitare i disagi"

Bologna, 8 dicembre 2023 – Tram, Passante, i lavori di messa in sicurezza della Garisenda. Ma anche nuove ciclabili e nuovi limiti di velocità a 30 all’ora. Insomma, visti i tanti cantieri già partiti e in arrivo, Matteo Lepore ha deciso di creare un assessorato ad hoc. Il fortunato è Massimo Bugani, ex 5 Stelle oggi nel Pd, già assessore all’Innovazione digitale, che avrà una delega in più ’alla comunicazione e al monitoraggio dei cantieri’. Ma visto che a Bologna se dici cantieri, pensi subito ai pensionati che guardano i lavori in corso con le mani dietro la schiena, ecco che Bugani è stato subito soprannominato (da Lepore in primis) ’assessore agli umarèlls’. "Con due elle e la esse finale, come dice Danilo Masotti", precisa Bugani, ricordando l’inventore del famoso neologismo finito addirittura nel dizionario Zingarelli.

Per saperne di più di cantieri, tecnologia e umarèlls basta ascoltare la nuova puntata del nostro podcast, ’il Resto di Bologna’, che potete scaricare dal nostro sito web, dalle principali piattaforme di podcast, come Spotify, o inquadrando il ’qr code’ in prima pagina. Protagonista del capitolo di oggi Bugani, ma non manca un ’cameo’ di Masotti che ha dato ribalta nazionale agli umarèlls.

Non a caso, la nuova delega è stata festeggiata anche dai colleghi di giunta. "L’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli mi ha regalato una casacca con l’umarell stilizzato da utilizzare quando vado a visionare i cantieri", confessa Bugani. Che, andando oltre l’ironia, spiega più nel dettaglio in che cosa consisterà il suo nuovo compito. A partire dal nuovo sistema ’Bologna event manager’, capace di mettere a sistema i lavori in corso con gli eventi culturali e sportivi in arrivo.

"L’obiettivo – spiega Bugani – è dare informazioni con largo anticipo. In questo modo, con un algoritmo, riusciremo a raggiungere più gente possibile, anche mesi prima".

Un’innovazione importante che punta a ridurre il più possibile i disagi dei cantieri in concomitanza con eventi impattanti sul traffico come, ad esempio, il Tour de France di giugno.

"La sfida è dura, ma ci impegneremo al massimo – insiste – sapendo che quando si parla di cantieri è difficile essere precisi ed è difficile avere sempre costantemente tutte le informazioni aggiornate".

Masotti festeggia: "La nomina mi entusiasma molto. Anche perché Bugani incarna una nuova tipologia di umarèll tecnologico. Un umarèll 3.0, che fa rima... indovinate con cosa? Con la Città 30".