I cantieri stradali al via da domani

I principali lavori stradali che inizieranno domani in città: in via Gaibola, dall’altezza di via Jano all’altezza del civico 72 e dal civico 13 a fine strada, la via sarà chiusa a tratti per il rifacimento della pavimentazione stradale. Termine previsto dei lavori è venerdì prossimo; anche in via Ponchielli, tra le vie Don Guanella e Toscana, ci saranno dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione della zona sosta. Anche in questo caso il termine del cantiere è previsto per venerdì prossimo; ancora restringimenti di carreggiata in piazza dell’Unità sempre per opere di rifacimento della pavimentazione sulla corsia preferenziale direzione centro in corrispondenza del civico 8;

via Malvasia, da martedì, con inizio dall’incrocio con le vie Berti a Casarini, restringimenti della carreggiata stradale sempre per il rifacimento della pavimentazione. La previsione della fine lavori è fissata per il 30 settembre. Proseguono, invece, i cantieri in molte altre zone della città, tra queste: piazza Roosevelt-via della Zecca per i lavori di risanamento del palazzo sede della Prefettura, con sospensione temporanea del telecontrollo su via Ugo Bassi solo per i transiti in uscita. La fine dei lavori prevista per il 31 dicembre; via Tanari Vecchia è chiusa in corrispondenza del civico 7 ogni martedì nelle fasce orarie 9-12.30 e 15-16.30, per lavori di ricostruzioni a seguito di edificio demolito. Termine cantiere: 20 dicembre; in piazza della Mercanzia causa lavori, il transito è consentito solo ai velocipedi e ai veicoli di soccorso attraverso. Fine cantiere nel marzo 2024.