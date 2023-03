"I capelli bianchi sono rock"Bobby Solo, note senza età

di Piefrancesco Pacoda

È stato il simbolo italiano della rivoluzione del costume, annunciata dall’ancheggiare di Elvis Presley, e arrivata nel nostro paese edulcorata grazie alla tradizione melodica. Bobby Solo, classe 1945, ha un posto d’onore nella storia della canzone nazionale con il successo di ’Una lacrima sul viso’, con la quale è inevitabilmente identificato. E continua a portare nei locali il suo messaggio rock intriso di cultura sonora afro americana. Come farà a Bologna dove domani sera alle 21, al Teatro Dehon di via Libia 59, va in scena il suo spettacolo ‘Il rock’n’roll non ha età’.

Bobby Solo, il rock’n’roll è stata la musica delle ribellioni adolescenziali. Invece, secondo lei, non ha età…

"Certo, Elvis ha continuato a suonare in età adulta, quella miscela di pulsioni sensuali, quel linguaggio del corpo che caratterizza il rock’n’roll è una forma di comunicazione della quale abbiamo bisogno da adolescenti e da grandi. Non si guarisce mai dai dilemmi esistenziali e questa musica ci accompagna alla scoperta del nostro versante selvaggio, sempre. E poi pensiamo ad artisti come Neil Young e Wille Nelson, che continuano a suonare e a conquistare i cuori dei ragazzi e degli anziani".

Insomma, anche i capelli bianchi sono rock?

"Sicuramente. Gli Who, alcuni componenti dei Led Zeppelin sono capaci di entusiasmare il pubblico allora come adesso. Noi abbiamo il valore aggiunto dell’esperienza, abbiamo, nel corso della nostra carriera, accumulato idee, creato una stratificazione di emozioni pronte per essere usate per ogni occasione. E questo ai colleghi più giovani manca".

Il suo viaggio nella storia del rock’n’roll da dove parte?

"È un viaggio nel passato, alla scoperta delle eccitanti radici del rock’n’roll che affondano nella musica popolare americana e nella grande tradizione del blues, da dove tutto è iniziato. In questo spettacolo racconto, attraverso i brani che eseguirò, come la cultura che arrivava dall’Africa è dilagata nelle piantagioni di cotone, ma anche nelle prigioni, dove era la colonna sonora della sofferenza e del desiderio di riscatto"

Un repertorio affrontato con lo spirito del rocker.

"Non sarà una pura ricostruzione di un epoca, centrale nella storia della popular music. Ogni canzone sarà reinterpretata in maniera molto personale, con i miei interventi sonori, con le distorsioni della chitarra, con il blues che sconfina nell’hard rock".

Ci anticipa i brani che ascolteremo al Dehon?

"Ci saranno i grandi classici del blues, le opere di musicisti leggendari come John Lee Hooker, Lightnin’ Hopkins e B.B. King, che ci porteranno nell’America profonda delle origini di questo suono. Tra divulgazione e passione".

E le canzoni con le quali ha conquistato la fama? Ascolteremo ’Una lacrima sul viso’?

"Ai miei concerti vengono tantissimi giovani che non conoscono quei brani, sono lì per il blues. La regola è che canto le mie vecchie canzoni solo se il pubblico le chiede. E questo, però, succede sempre. Per cui, certo, Una lacrima sul viso ci sarà. Forse in versione blues".