I capolavori dei maestri raccontano la ’Vanitas’ Due momenti in musica con Massimo Tagliata

Alla Raccolta Lercaro va in scena la ’Vanitas’ in cinque atti fino al 28 maggio. Ma in questa giornata speciale di notte bianca dell’arte i quadri proposti per una passeggiata preziosa nella natura morta, saranno amplificati dalla performance di Massimo Tagliata alla fisarmonica con spettacoli alle 17 e alle 18.30 ad ingresso gratuito su prenotazione: www.raccoltalercaro.it E’ infatti ’Vanitas. Emblemi per una riflessione’ il progetto che Claudio Calari ha curato per il museo, collaborando con Mariella Gnani, conservatrice della Collezione Merlini dalla quale arrivano le opere di Franco Francese, Ennio Morlotti, Renato Guttuso e Franco Ferrone. Il linguaggio pittorico della natura morta, caratterizzata da oggetti o indicatori simbolici che alludono alla precarietà dell’esistenza e all’inesorabilità del trascorrere del tempo, permette, attraverso questi maestri dell’arte, una perfetta esposizione del tema nelle sue tante possibilità, che viene ulteriormente indagato attraverso un video che ripercorre alcuni momenti rilevanti attraverso i secoli e grazie a una sonorizzazione musicale: oggi in occasione della notte bianca dell’arte, alle 17 e alle 18,30 il fisarmonicista Massimo Tagliata (foto) suonerà per la ’Vanitas’. "Sono state scelte queste cinque opere proprio per affrontare questo tema che tutta la pittura internazionale ha sempre seguito fin dal Rinascimento" racconta il curatore Stefano Cecchetto. Tra i quadri in mostra ‘La natura morta con la lampada blu’, uno dei capolavori di Guttuso che ha sempre uno sguardo sul panorama politico e sociale, e il capolavoro di Morlotti, un teschio fermo come memento mori.

b.c.