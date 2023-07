I capolavori di Morandi tornano a casa

di Francesco Moroni

Un ritorno a casa. "Era il 1994 quando si tenne l’ultima mostra a Grizzana – ricorda Marilena Pasquali –: praticamente sono 30 anni che qui non si vedevano opere originali in numero così significativo".

Finalmente, dal 22 luglio al 20 agosto, alcuni dei capolavori partoriti da Giorgio Morandi potranno tornare lì dove sono nati, dove l’artista ha soggiornato nella propria, adorata casa estiva per tanti anni: ’Giorgio Morandi. Ritorno a Grizzana’ sarà ospitata nei Fienili del Campiaro del borgo grazie alla cura di Pasquali, al patrocinio della Regione e alla collaborazione con il Centro studi Giorgio Morandi. "È una grande emozione e un privilegio poter riportare Giorgio Morandi a Grizzana – afferma il sindaco Franco Rubini –. Da anni inseguiamo questo sogno, e grazie agli importanti finanziamenti dei quali il Comune risulta beneficiario e che sostengono parte dei costi della mostra, questo obiettivo si è concretizzato".

A essere esposti saranno quattro ‘Paesaggi’: una rarissima tela del 1934, due paesaggi-capolavoro degli anni di guerra e un dipinto particolarmente significativo dell’ultima stagione. Completeranno la mostra 40 acqueforti, da lui incise nell’arco di quarant’anni a partire dagli anni Dieci, che provengono dalla raccolta di Alberto Marcelletti, esperto collezionista di grafica d’autore che da sempre dedica a Morandi un’attenzione e un amore particolari, oltre che dalla collezione della Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna.

"Ci sono fatti incontestabili e legami indissolubili, come il rapporto di Giorgio Morandi con Grizzana – sottolinea la curatrice –. Grizzana, per fortuna, non ha mai smesso di seguire l’opera di Morandi e questo non è scontato: oggi è ancora più importante mettere in evidenza questo rapporto, perché in molti ancora a Bologna non si rendono conto di come sia stato uno dei più grandi artisti del ventesimo secolo. E non si parla soltanto di un successo di mercato spaventoso, ma del plebiscito da parte di pubblico e critica". La mostra è accompagnata dal catalogo curato da Pasquali, indagine che si pone come ulteriore inedito approfondimento del rapporto fondante che unisce Morandi e Grizzana.

"Siamo lieti di riprendere questo filo rosso che ci lega, che è l’amore per lo stesso territorio – aggiunge Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca –. I luoghi del cuore di Morandi sono anche i nostri: questo ‘rientro a casa’ è un invito a scoprire e apprezzare l’arte che ha segnato un’epoca".

