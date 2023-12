I carabinieri diventano ‘Babbi Natale’ al Bellaria

Bologna, 14 dicembre 2023 – Per i piccoli ospiti dei reparti di neuropediatria dell’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche del Bellaria è stata una bella sorpresa. Per l’istituto, la visita dei carabinieri della stazione di San Ruffillo è un tradizione natalizia che si rinnova con gioia.

I militari dell’Arma, guidati dal tenente Guido Rosati, comandante in sede vacante della compagnia Bologna centro e dal maresciallo maggiore Andrea Palumbo, comandante della stazione San Ruffillo, per la sesta volta consecutiva, i militari hanno incontrato le bambine e i bambini ricoverati portando in dono giocattoli.

E non giocattoli qualsiasi. Su ciascun pacchetto, infatti, c’era il nome di un bambino che nei giorni scorsi aveva espresso un preciso desiderio ai volontari di Bimbo tu, che ogni giorno intrattengono i piccoli ospiti in reparto, garantendo supporto anche alle famiglie.

E accanto ai regali, particolarmente graditi, i carabinieri hanno svelato alcuni trucchi del mestiere, ad esempio come si rilevano le impronte digitali, consegnando quindi a ciascuno il diploma di Capitano Coraggioso. I giocattoli sono stati offerti da UniSalute, compagnia del Gruppo Unipol.