I carabinieri forestali regalano al Comune l’Albero di Falcone

Dai carabinieri forestali il dono di un ‘Albero di Falcone’ al Comune di Castel Maggiore. Venerdì scorso i militari dell’Arma della forestale hanno voluto donare all’amministrazione comunale una giovane piantina in vaso dell’Albero di Falcone. "Questo dono – ha detto il colonnello Aldo Terzi – è un simbolo concreto della vicinanza dell’Arma ai cittadini di Castel Maggiore". La piantina è stata consegna dal comandante del Nucleo carabinieri forestale di Bologna, maresciallo Martina Manfroni. Il sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, ha espresso "la gratitudine della città per il bel gesto dell’Arma, e l’impegno della comunità per tutelare e far crescere la pianta, simbolo di quell’impegno contro le mafie e per l’ambiente. Valori che fortunatamente ancora muovono le coscienze di tantissimi giovani e cittadini".

L’Albero di Falcone è un esemplare di ficus che si trova a Palermo nei pressi della casa del magistrato Giovanni Falcone ucciso dalla mafia, insieme alla moglie Francesca Morvillo, anch’essa magistrato e agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Dopo la strage di Capaci sotto questo albero si riunirono spontaneamente centinaia di cittadini per protestare contro la violenza della mafia. L’albero è diventato così il simbolo della lotta contro la violenza della mafia e della difesa della legalità. La donazione si inserisce nel progetto nazionale di educazione alla legalità ambientale, chiamato ‘Un albero per il futuro’, promosso in collaborazione col ministero della Transizione ecologica.

p. l. t.