I carabinieri in campo . Controlli potenziati: "Più di 150 pattuglie per un weekend sicuro"

di Mariateresa MastromarinoControlli potenziati, in tutta l’area metropolitana, con più di 300 uomini impiegati sul territorio, suddivisi in circa 150 pattuglie, per trascorrere in sicurezza una giornata di festa, sia in città sia sui colli. Puntando i fari anche sulla zona collinare, intensificando l’attività di prevenzione degli incendi boschivi. Questo il piano ad hoc elaborato dall’Arma dei carabinieri, in sinergia con il gruppo forestale, che scende in campo anche a oggi, a Ferragosto, giorno in cui "ci impegniamo a mantenere alta la vigilanza", connotata da "servizi esterni e pattuglie su tutto il territorio della provincia".

A comunicarlo è il generale Ettore Bramato, comandante provinciale dei carabinieri, che illustra come e dove saranno impiegati i militari dell’Arma: il numero delle pattuglie "è intensificato, arrivando a circa 150 con oltre 300 uomini che vigileranno sia sui movimenti dei cittadini a livello provinciale sia sui villeggianti che si spostano in Appennino, dove è la forestale a svolgere i controlli – precisa –. Noi non trascureremo la città". Dove "i servizi e i controlli verranno potenziati per tutte queste 24 ore – sottolinea Bramato –, specie nei quartieri più emarginati, nei quali saremo presenti con un’attività più strutturata e sostanziale". Come "la Bolognina e l’area dei colli, in questo momento interessata da fenomeni di furto – continua il generale –. L’attenzione sarà alta anche nei parchi, teatro di accoltellamenti o litigi che possono sfociare in risse".

L’impegno, come annunciato dal comandante provinciale, si estende su tutto il territorio, dal circondario imolese fino a Vergato. E il focus, oltre che sotto le Due Torri, si concentra sulle zone di montagna, in Appennino. Che, in occasioni come quella di oggi, viene preso d’assalto soprattutto per scampagnate a cielo aperto, tra barbecue e grigliate e anche da chi ha in quelle località la seconda casa. Ed è proprio qui che entra in gioco il gruppo forestale: "I nostri servizi saranno dedicati alle aree in cui sono presenti luoghi attrezzati per il barbecue, che sono più frequentati nella giornata di Ferragosto", scandisce il colonnello Aldo Terzi, comandante del gruppo carabinieri forestale di Bologna e Ferrara, snocciolando i dati degli incendi boschivi del 2025 registrati fino al 31 luglio: in Emilia-Romagna sono stati 32 e la provincia di Bologna è stata quella più colpita, con 15 eventi. Dall’analisi, emerge che circa il 60% degli incendi ha avuto origine dalla "negligenza o dalla superficialità delle persone. A cui chiediamo di fare molta attenzione nell’utilizzo degli inneschi di fuoco per cucinare o lavorare, perché sono molto pericolosi", è l’appello di Terzi. Ne è un esempio l’incendio di Calderino di circa un mese fa.

Nello specifico di oggi, saranno 12 le pattuglie in servizio che verificheranno, in particolare, le aree adibite alla cottura dei cibi all’aperto nei parchi regionali e provinciali. "Chiediamo a tutti di fare attenzione ai comportamenti che implichino l’impiego del fuoco, che è un facile innesco per gli incendi boschivi".