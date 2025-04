I carabinieri regalano le uova di Pasqua

Uova di Pasqua ‘firmate’ Arma per i piccoli ricoverati del Bellaria e del Sant’Orsola. I carabinieri della compagnia Bologna Centro, delle stazioni San Ruffillo e Bologna, hanno fatto visita ai bimbi ricoverati nei reparti pediatrici portando loro in regalo delle uova di cioccolato, un gesto di affetto in vista della Pasqua. Le uova sono frutto di una raccolta fondi fatta dagli stessi carabinieri delle due stazioni. Il maggiore David Millul, con il maresciallo Andrea Palumbo e il luogotenente Angelo Strappato, sono stati ricevuti dalla dg dell’Ausl Anna Maria Petrini, con Raffaele Lodi, direttore scientifico del Bellaria, Giovanni Ferro, direttore amministrativo, e Andrea Longanesi, direttore operativo.